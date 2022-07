Ukraine-Krieg Oligarchen klagen wegen Sanktionen gegen EU – Brüssel erwägt Lockerungen

Die Sanktionsliste der EU wächst weiter, zugleich könnten aber einzelne Personen davon gestrichen werden. Abramowitsch und weitere Unternehmer ziehen indes vor Gericht – mit guten Aussichten.

Viele Oligarchen sind von den Sanktionen gegen Russland betroffen. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Roman Abramovich

Brüssel Die EU wird diese Woche ihre Sanktionen gegen Russland erneut verschärfen. Unter anderem will sie Goldimporte aus dem Land verbieten und die Vermögen weiterer einflussreicher Russen einfrieren. Auch die Vorgaben für Dual-Use-Güter, die zivil wie militärisch genutzt werden können, werden ausgeweitet.

Die Entscheidung treffen am Mittwoch die 27 EU-Botschafter in Brüssel. Fünf Monate nach der russischen Invasion in die Ukraine scheint die EU jedoch an die Grenzen ihrer Möglichkeiten zu stoßen. Nach dem wochenlangen Streit um das Ölembargo im sechsten Sanktionspaket gibt es vorerst kein Verlangen nach weiteren Energiesanktionen.

Stattdessen begnügen sich die Europäer mit Nachbesserungen der bisherigen Sanktionspakete, die in großer Eile entstanden waren. Die Verantwortlichen wollen daher auch nicht von einem siebten Sanktionspaket sprechen. In Brüssel ist man vorsichtig geworden.