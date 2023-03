Ukraine-Krieg Polen liefert Kampfflugzeuge an die Ukraine – und erhöht Druck auf Nato-Partner

Warschau prescht erneut mit Waffenlieferungen vor. Beim Kampfpanzer Leopard 2 gelang diese Taktik – Deutschland und andere Länder haben nun jedoch andere Prioritäten.

Die Polen geben vier dieser Flugzeuge ab. Die Ukraine hofft aber vor allem auf die moderneren F 16. (Foto: imago/StockTrek Images) Kampfjet MIG 29

Wien Polen übergibt der Ukraine als erstes Nato-Land Kampfflugzeuge. Kiew erhalte vier Jets des Typs MiG-29, kündigte Präsident Andrzej Duda am Donnerstag in Warschau während des Staatsbesuchs seines tschechischen Amtskollegen Petr Pavel an. „Wir schicken die MiGs buchstäblich in diesem Moment in die Ukraine“, erklärte Duda. In naher Zukunft stellte er die Lieferung von weiteren Exemplaren in Aussicht.

Das Staatsoberhaupt machte klar, dass Polen damit seine letzten Flugzeuge aus sowjetischer Produktion abgibt. Sie würden aus dem aktiven Bestand der Luftwaffe genommen und seien voll funktionstüchtig.

Die dadurch entstehende Lücke will das Land mit aus den USA und Südkorea bestellten Jets des Typs F-35 und FA-50 füllen, von denen die ersten im Herbst eintreffen sollen. „Wir werden dann über zusätzliche Luftstreitkräfte in Form von hochmodernen Kampfflugzeugen verfügen“, sagte Duda.