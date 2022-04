Ukraine-Krieg Polnischer Gaskonzern: Russland stellt Erdgaslieferungen nach Polen ab Mittwoch ein

Polen will Erdgas nicht wie von Russland gefordert in Rubel bezahlen. Das hat nun offenbar Konsequenzen: Der russische Monopolist Gazprom will kein Gas mehr in das EU-Land liefern.

Warschau Russland wird alle Erdgaslieferungen an Polen einstellen. Ab Mittwoch sollen keine Lieferungen an Polen mehr erfolgen, teilte der polnische Erdgaskonzern PGNiG am Dienstag in Warschau mit. Man sei durch den russischen Erdgaskonzern Gazprom informiert worden.

PGNiG sieht in der Entscheidung des Lieferstopps einen Bruch bestehender Verträge. Man wolle deshalb Schadenersatz wegen Vertragsbruchs fordern.

Zudem will PGNiG Schritte einleiten, um die Gaslieferung entsprechend der Vertragsvereinbarungen zu sichern. PGNiG hat mit Gazprom langfristige Verträge, die dieses Jahr auslaufen.

Polen will Erdgas nicht wie von Russland gefordert in Rubel bezahlen. Die Europäische Kommission hatte ihrerseits Gasimport-Unternehmen in der EU aufgefordert, weiterhin in der vertraglich vereinbarten Währung zu zahlen. In 97 Prozent der Fälle sind das Euro oder Dollar.

Polen veröffentlichte am Dienstag eine Liste von 50 Oligarchen und Firmen, darunter Gazprom, gegen die Strafmaßnahmen eingeleitet werden. Die Liste ist unabhängig von jener, auf die die sich die EU-Länder geeinigt haben.

„Wir haben Drohungen von Gazprom erhalten“ Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki sagte am Dienstag in Berlin nach einen Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz: „Wir haben Drohungen von Gazprom erhalten, die Gaslieferungen einzustellen.“ Vielleicht versuche Russland, Polen auf diese Weise zu erpressen. Polen habe sich aber sich im Vorfeld auf die Diversifizierung der Gasversorgung vorbereitet. Die Wirtschaft sei nicht gefährdet. Die Gasspeicher seien zu 76 Prozent voll. Beliefert wird Polen über die Jamal-Pipeline. Nach Deutschland fließt durch diese Pipeline zumeist kein Gas aus Russland. Mehr: Vier mobile LNG-Terminals sollen Abhängigkeit von russischem Gas rasch reduzieren