Ukraine-Krieg Putin besucht russische Truppen in Cherson und Luhansk

Ein Video zeigt den russischen Präsidenten bei seiner Visite, bei der er sich von hochrangigen Militärs informieren ließ. eine Frage lässt der Kreml jedoch offen.

Dieses von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik Verfügung gestellte Videostandbild, das vom russischen Fernsehsender Pool veröffentlicht wurde, zeigt Russlands Präsidenten bei seiner Ankunft mit einem Hubschrauber an einem nicht genannten Ort an. (Foto: dpa) Putin-Ankunft im annektierten Teil der Ukraine

Moskau Fast 14 Monate nach Beginn der von ihm angeordneten Invasion ist Russlands Präsident Wladimir Putin Kremlangaben zufolge erneut ins Kriegsgebiet in der Ukraine gereist. In den Gebieten Cherson und Luhansk habe Putin die militärischen Hauptquartiere besucht sich mit dort kämpfenden russischen Truppen getroffen, hieß es in der am Dienstag in Moskau veröffentlichten Mitteilung.

Putin wurde im russischen Staatsfernsehen in einer schweren blauen Jacke gezeigt, wie er aus einem Militärhubschrauber stieg und hochrangige Militärkommandeure begrüßte. Es wurde allerdings nicht gesagt, wann der Besuch genau stattgefunden hat. Ein Hinweis ist nur sein Ostergruß an Soldaten. Die russisch-orthodoxe Kirche feierte Ostern am 16. April.

Nach Angaben des Kremls nahm Putin an einer militärischen Kommandositzung im besetzten Teil der südukrainischem Region Cherson teil. Der Kommandeur der Luftlandetruppen, Generaloberst Michail Teplinski, und Befehlshaber der Armeegruppe „Dnjepr“ sowie andere hochrangige Offiziere hätten Putin über die Lage in den von Russland annektierten südukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja informiert. Zudem habe Putin das Hauptquartier der Nationalgarde in der ostukrainischen Region Luhansk im Donbass besucht, die wie auch die Region Donezk ebenfalls im vergangenen Jahr von Russland annektiert wurde. Dort habe er Generaloberst Alexander Lapin und andere hochrangige Offiziere getroffen. Die Regierung in Moskau hat als ein Hauptziel ihrer Invasion die komplette Eroberung von Luhansk und Donezk in der Industrie-Region Donbass im Osten der Ukraine genannt. Zudem habe er den russischen Soldaten angesichts des orthodoxen Osterfestes am vergangenen Wochenende eine Ikone geschenkt, teilte der Kreml weiter mit. Der Kreml-Chef ließ sich über die Lage informieren. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Putin-Besuch bei der Armeegruppe „Dnjepr“ in der Region Cherson Putin reiste damit bereits zum wiederholten Mal in nach Kriegsbeginn völkerrechtswidrig einverleibte Gebiete, zu denen neben Cherson und Luhansk auch Saporischschja und Donezk zählen. Ukrainische Seite meldet starken Beschuss in Bachmut Für größeres Aufsehen sorgte etwa vor einigen Wochen sein Auftritt in der Hafenstadt Mariupol im Gebiet Donezk. Mariupol war gleich in den ersten Kriegswochen zum Symbol brutaler Angriffe und großer Zerstörung geworden. Unterdessen berichtete die ukrainische Armee von verstärkten russischen Angriffen in der seit Wochen schwer umkämpften Bachmut im Osten des Landes. In der durch die seit Monaten andauernden Kämpfe verwüsteten Stadt setzten die Kreml-Truppen verstärkt schwere Artillerie und Luftangriffe ein, wie der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen mitteilte. Russland sei weiterhin entschlossen, Bachmut „um jeden Preis“ einzunehmen. Während die ukrainische Seite von sehr hohen russischen Verlusten spricht, haben nach russischen Angaben auch die ukrainischen Streitkräfte schwere Verluste erlitten. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Die Einnahme von Bachmut könnte für Russland ein Sprungbrett sein, um danach auf zwei größere Städte in der ostukrainischen Region Donezk vorzurücken, nämlich Kramatorsk und Slowjansk. Allerdings gibt es seit Wochen Spekulationen über eine mögliche ukrainische Frühjahrs-Offensive, um besetzte Gebiet zurückzuerobern. Mehr: Kreml-Kritiker Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft verurteilt – Wer ist der Mann, den Putin fürchtet?