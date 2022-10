Ukraine-Krieg Putin fordert Gesprächsbereitschaft vom Westen – „Wir stehen an einer historischen Schwelle“

Der russische Präsident hat den Westen vor einer weiteren Zuspitzung der Lage in der Ukraine gewarnt. Gleichzeitig betont er die freundschaftliche Beziehung mit Verbündeten.

Der russische Präsident warnt den Westen. (Foto: dpa) Wladimir Putin

London / Berlin / Washington Der Westen spiele ein „gefährliches, blutiges und schmutziges“ Spiel, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag bei einem fast vierstündigen Auftritt bei einer Diskussionsveranstaltung in Moskau. „Wir stehen an einer historischen Schwelle: Vor uns liegt das wahrscheinlich gefährlichste, unberechenbarste und zugleich wichtigste Jahrzehnt seit Ende des Zweiten Weltkriegs.“

Früher oder später werde der Westen mit Russland aber über eine gemeinsame Zukunft sprechen müssen, sagte er. Russland sei bereit zum Dialog mit der Ukraine zur Beendigung des Konflikts, Kiew wolle aber nicht an den Verhandlungstisch. Dabei könnte das Problem einfach gelöst werden, sagte Putin: die USA müssten die Ukraine zu Friedensgesprächen drängen.

Ein Sprecher der US-Regierung erklärte, die Ausführungen Putins erhielten wenig Neues und deuteten nicht darauf hin, dass das Land seine strategischen Ziele verändert habe.