Ukraine-Krieg Putin: Russland lässt sich weder isolieren noch zurückhalten

Wostotschni Russland lässt sich nach den Worten seines Präsidenten Wladimir Putin vom Westen weder isolieren noch zurückhalten. Das sagte Putin am Vormittag bei einem seiner wenigen öffentlichen Auftritte.

Als Beleg dafür, dass Russland selbst unter schwierigen Bedingungen spektakuläre Sprünge nach vorne machen könne, verwies Putin am Dienstag auf das sowjetische Raumfahrtprogramm – auf den Tag genau 61 Jahre, nachdem Juri Gagarin als erster Mensch im Weltraum war. „Die Sanktionen waren total, die Isolation war vollständig. Aber die Sowjetunion war immer noch als erste im Weltraum“, hob Putin dem Staatsfernsehen zufolge hervor.

Er besichtigte zusammen mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko das Kosmodrom Wostotschni, das rund 5500 Kilometer von Moskau entfernt weit im Osten Russlands liegt.

„Wir wollen nicht isoliert werden“, sagte Putin mit Blick auf die Sanktionen wegen des Einmarsches Russlands in sein Nachbarland Ukraine. „Es ist unmöglich, irgendjemanden in der modernen Welt ernsthaft zu isolieren – besonders so ein riesiges Land wie Russland.“ Putin bekräftigte, dass es keinen Zweifel daran gebe, dass Russland seine Ziele in der Ukraine erreichen werde.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Russlands Ziele sind absolut klar und edel“, sagte er. „Es ist klar, dass wir keine Wahl hatten. Es war die richtige Entscheidung.“ Die russische Führung bezeichnet den am 24. Februar begonnenen Angriffskrieg gegen die Ukraine als militärischen Sondereinsatz. Angeblich wolle man so zur Demilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine und zum Schutz Russlands beitragen. Diese Vorwände dienen offenbar vor allem dafür, den Krieg nach innen zu rechtfertigen. Sie gelten als frei erfunden.

Die Erfolge in der sowjetischen Raumfahrt mitten im Kalten Krieg haben auch heute noch eine besondere Bedeutung in Russland. (Foto: dpa) Putin und Lukaschenko

Die Erfolge in der sowjetischen Raumfahrt mitten im Kalten Krieg haben auch heute noch eine besondere Bedeutung in Russland. 1957 schoss die Sowjetunion mit Sputnik 1 den ersten Satelliten ins All. 1961 vollführte der Kosmonaut Gagarin den ersten bemannten Weltraumflug und umrundete die Erde.

Beide Ereignisse waren für die USA ein Schock. Der erfolgreiche Start von Sputnik veranlasste die USA zur Gründung der Raumfahrtbehörde Nasa.

Mehr: Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen im Ukrainekrieg im Liveblog