Ukraine-Krieg Putin schiebt Westen Schuld für Getreideknappheit zu

Der russische Präsident versucht, die EU für den Versorgungsengpass beim Getreide verantwortlich zu machen. In Afrika verfängt dieses Narrativ.

Russlands Staatschef und der AU-Präsident am vergangenen Freitag in Sotschi (Foto: AP) Macky Sall und Wladimir Putin

Berlin Nach mehr als 100 Tagen Krieg in der Ukraine rückt der weltweite Versorgungsengpass beim Getreide immer stärker ins Blickfeld. Auffällig ist dabei, dass der Präsident der Afrikanischen Union (AU), der senegalesische Staatschef Macky Sall, eine klare Positionierung gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine vermeidet. Im Gegenteil: Nach einer Begegnung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Sotschi vom vergangenen Freitag warf Sall der EU vor, mit ihren Sanktionen die Exporte von russischem Getreide und Düngemitteln zu erschweren.

Dabei stehen weder Getreide noch Düngemittel aus Russland auf der Sanktionsliste der EU. Das hielt Sall aber nicht davon ab, westliche Staaten dazu aufzufordern, den Export der fraglichen Güter aus Russland zu erleichtern. Die Forderung des AU-Präsidenten hat einen einfachen Grund: Mehr als 40 Prozent des Weizens, der in afrikanischen Staaten konsumiert wird, stammt entweder aus der Ukraine, die derzeit vom Export über den Schwarzmeerhafen Odessa abgeschnitten ist – oder eben aus Russland.

