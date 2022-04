Ukraine-Krieg Putins PR-Schlacht: Der Kremlchef lässt sich als Sieger in Mariupol feiern – doch die Lage ist komplizierter

Ohne militärisch weitergekommen zu sein, verkündet Putin den Sieg in Mariupol. Mit welchen Hintergedanken tut er das? Und was wird aus den im Stahlwerk verschanzten Menschen? Eine Analyse.

Berlin Es ist ein Phänomen: Militärisch hat sich im seit Wochen eingekesselten Mariupol am Donnerstag so gut wie nichts getan. Und dennoch gibt Wladimir Putin die Einnahme der Stadt durch seine Truppen bekannt, die sie so stark verwüstet haben wie einst die Wehrmacht Stalingrad.

Etwa 2500 ukrainische Kämpfer haben sich weiter in den Katakomben des sich auf zehn Quadratkilometern ausbreitenden Asowstal-Werks verschanzt – auch am Donnerstag wie schon all die Tage zuvor tapfer ausharrend, aber von der Außenwelt abgeschnitten und angesichts der aktuellen Lage vermutlich dem Tod geweiht. Derzeit scheint kaum denkbar, dass die russische Armee in Mariupol noch – etwa mit aus dem Westen gelieferter schwerer Artillerie oder Luftwaffe – empfindlich getroffen werden kann.

>> Lesen Sie auch: Drama von Mariupol – Russische Truppen riegeln Stahlwerk ab

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen