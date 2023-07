Ukraine-Krieg Russische Notenbank hebt Leitzins unerwartet stark an

Vilnius Monatelang hatte die Zentralbank den Leitzins stabil gehalten, jetzt vollzieht Russlands Notenbankchefin Elwira Nabiullina die Kehrtwende: Zum ersten Mal seit der Notfall-Anhebung nach Russlands Invasion in die Ukraine hebt die Zentralbank den Zinssatz wieder an, und zwar um eine ganzen Punkt auf 8,5 Prozent. Die meisten Analysten hatten lediglich eine Anhebung auf acht Prozent erwartet.

Dass die Notenbank nun diesen Schritt geht, hängt wesentlich mit dem Verfall der Währung zusammen – und die dürfte langfristig unter Druck bleiben. Experten der Commerzbank erwarten eine weitere Abwertung des Rubels um bis zu einem Drittel bis Ende 2024, während die Inflationserwartung mittlerweile so hoch ist wie seit Monaten nicht mehr. Die Notenbank erwägt daher eine weitere Anhebung im September.

Immer wieder war Zentralbankchefin Nabiullina für ihre geldpolitischen Manöver in Kriegszeiten gelobt worden. Wenige Tage, nachdem Russland die Ukraine im Februar vergangenen Jahres überfallen hatte und der Westen erste Finanzsanktionen beschloss, hob die Notenbank den Leitzins in einer historischen Entscheidung von 9,5 auf 20 Prozent an, um den Absturz des Rubels zu verhindern. Ende April begann Nabiullina dann, den Leitzins schrittweise zu senken, seit Mitte September blieb er unverändert bei 7,5 Prozent.

Nun beendet die Notenbankchefin diese passive Phase, um den Währungsverfall und seine Begleiterscheinungen zu bekämpfen. Innerhalb des vergangenen Jahres verlor der Rubel mehr als 35 Prozent an Wert, was hauptsächlich daran liegt, dass Russlands Exporte sinken, während sich die Importe deutlich erholt haben. Gemessen am Euro, hat der Rubel seit seinem Höchststand im vergangenen September mehr als die Hälfte seines Wertes verloren.

Trotzdem dürfte der russischen Kriegswirtschaft dadurch nicht die Luft ausgehen. Und auch in der Bevölkerung dürfte sich der Unmut darüber dank der niedrigen Arbeitslosigkeit in Grenzen halten. „Putin hat noch alles in der Hand, was er braucht, um Krieg zu führen“, sagt Janis Kluge, Ökonom und Russlandexperte bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik.

Auch andere Ökonomen sehen derzeit keine Anzeichen für ein baldiges Zusammenbrechen der russischen Wirtschaft. Einige der Rahmenbedingungen, mit denen Zentralbankchefin Nabiullina arbeiten muss, verschärfen sich aber zusehends.

Inflationsdruck könnte sich verschärfen

„Die größte Sorge der Zentralbank ist die Inflation“, sagt die russische Politökonomin Alexandra Prokopenko, die derzeit am Berliner Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien forscht. Experten sprechen von einer „importierten Inflation“, befeuert durch den schwachen Rubel und hohe Staatsausgaben.

Auch politische Faktoren spielen eine Rolle: Der Aufstand der Wagner-Söldner Ende Juni setzte die russische Währung zusätzlich unter Druck, aus Unsicherheit hoben Russinnen und Russen viel Geld auf einmal ab, überwiesen Vermögensanteile von Rubel- auf Devisenkonten. Kurz darauf kostete ein Euro erstmals seit März 2022 wieder 100 Rubel. Die schlechten Werte, die daraus resultierten, hätten sich bislang aber noch nicht in der Inflation niedergeschlagen. Dieser Effekt werde erst zeitversetzt eintreten, erklärt Prokopenko.

Aber auch steigende Gehälter, die die heimische Nachfrage stärken, trügen zur Inflation bei, wie Prokopenko erklärt. „Die Menschen haben damit angefangen, verschiedene Langzeitgüter zu kaufen, all das treibt die Inflation in die Höhe.“ Händler und Einzelhändler bereiten sich nach Angaben russischer Zeitungen auf Preiserhöhungen in verschiedensten Bereichen vor.

Im Juni lag die Inflation in Russland bei 3,3 Prozent, das selbst erklärte Inflationsziel der Zentralbank liegt bei vier Prozent. Die Sorge vor weit höheren Werten ist aber da: Die Inflationserwartungen für die nächsten zwölf Monate kletterten in Russland im Juli auf mehr als elf Prozent, das ist der stärkste Anstieg seit fast einem Jahr.



Russland kann durch Parallelimporte zwar den Rückgang an Importen zu einem beachtlichen Teil wieder ausgleichen. Allerdings sind die parallel importierten Güter eben auch teurer, wie Kluge ausführt. Darüber hinaus trage auch ein Mangel an Arbeitskräften zur Inflation bei. Denn bei niedriger Arbeitslosigkeit steigt die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, was zu Preisanstiegen führen kann. Im Mai betrug die Erwerbslosigkeit in Russland 3,2 Prozent, ein Jahr zuvor waren es noch 3,9 Prozent.

Experten erwarten keine massive Unzufriedenheit

Dass die steigende Inflation aber zu Unruhen in der Bevölkerung führt, glaubt der SWP-Experte nicht. „Steigende Preise sorgen immer für Unmut, aber es ist aus meiner Sicht sehr unrealistisch, dass die ökonomische Unzufriedenheit in eine Revolte mündet – eher noch eines Tages die immer weiter ansteigende Zahl getöteter Soldaten“, sagt er. Für die Bevölkerung sei das real verfügbare Einkommen entscheidend, nicht das höhere Preisniveau.

Die Sanktionen hätten durchaus einen „negativen Einfluss auf Russlands Möglichkeiten, den Krieg zu führen“, sagt Kluge, „auch weil Russland längerfristig technologisch den Anschluss verliert“. In den nächsten ein bis zwei Jahren sei es unwahrscheinlich, dass ökonomische Verwerfungen in Russland zum Kriegsende führen – es sei denn, externe Faktoren änderten die Rahmenbedingungen, „zum Beispiel, wenn der Ölpreis stark sinkt“.

Auch Politökonomin Prokopenko hält die Inflation derzeit für „nicht besonders schmerzhaft“ für die Bevölkerung – und schon gar nicht für schmerzhaft genug für den Ausbruch von Aufständen.

Das Anheben des Leitzinses hat natürlich dennoch einen Preis: Je teurer es für Banken und Unternehmen ist, Geld zu leihen, desto weniger Investitionen werden getätigt, was sich negativ auf das Wachstum auswirkt. Prokopenko sieht darin aber eine notwendige „Abkühlung“ für die russische Wirtschaft.

„Die russische Wirtschaft ist überraschend überhitzt“, sagt die Expertin. „Die Zinserhöhung ist erforderlich, um diese Aktivität abzukühlen.“ Es handelte sich dabei wesentlich um spekulatives Wachstum, das durch die staatliche Nachfrage angetrieben werde. „Die staatliche Nachfrage wird durch militärische Bedürfnisse getrieben“, betont die Forscherin, das sei nicht nachhaltig.

Dass die Notenbank die Auswirkungen politisch gesteuerter Prozesse ausgleicht, ist für sie kein Widerspruch. Manchmal sei es nur „einfach schwer zu erklären, dass die russische Zentralbank unabhängig von der Regierung ist“.

