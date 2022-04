 Ukraine-Krieg: Russische Separatisten wollen Rubel in Provinz Cherson einführen

Russland hat die strategisch wichtige Region in der Ukraine eingenommen – und schafft nun offenbar ein weiteres Separatisten-Gebiet.

Auf Kundgebungen kommt es immer wieder zu Protesten gegen die russische Besatzung. (Foto: dpa) Cherson

Cherson, Kiew In der südukrainischen Region Cherson wollen prorussische Vertreter laut einem Bericht der Nachrichtenagentur RIA am 1. Mai den Rubel als Zahlungsmittel einführen. In einer Übergangszeit von bis zu vier Monaten werde die russische Devise parallel zur ukrainischen Währung, der Hrywnja, genutzt, sagt Kirill Stremoussow.

Er vertritt ein Komitee, das sich selbst als „militärisch-zivile Verwaltung“ bezeichnet. Am Dienstag hatte Russland die vollständige Einnahme der strategisch wichtigen Region zwischen der Ost-Ukraine und der Halbinsel Krim gemeldet. Die Regierung in Kiew geht davon aus, dass Russland mit einem angeblichen Referendum eine neue Separatisten-Region im Süden schaffen will. Vorbild sind die selbst ernannten, prorussischen Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine.

„Die Frage einer Rückkehr des Gebiets Cherson in die nazistische Ukraine ist ausgeschlossen", sagte denn auch Stremoussow am Donnerstag der russischen Staatsagentur Ria Nowosti. „Das ist unmöglich." Russland behauptet, dass die ukrainische Führung von „Nazis" dominiert werde. Dafür gibt es keine Beweise. Stremoussow verneinte, dass es eine Volksabstimmung über den Status der südukrainischen Region geben werde. In der gleichnamigen Stadt Cherson kommt es derweil weiter zu Protesten gegen die Besatzungstruppen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski würdigte die pro-ukrainische Protestkundgebung im eroberten Cherson, die nach Angaben des ukrainischen Generalstaatsanwalts von russischen Kräften mit Tränengas und Blendgranaten aufgelöst wurde. „Ich bin allen dankbar, die nicht aufgegeben haben, die protestieren, die die Besatzer ignorieren und den wenigen Menschen, die zu Kollaborateuren geworden sind, zeigen, dass es für sie keine Zukunft gibt", sagte Selenski.

Kurz nach seiner Ansprache meldete die russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Sicherheitskreise, die Ukraine habe am Mittwochabend drei Raketen auf den Südteil der Stadt abgefeuert, zwei davon seien von russischen Besatzungstruppen abgeschossen worden. Ein RIA-Korrespondent vor Ort hatte zuvor von einer Serie schwerer Explosionen in der Nähe des Fernsehzentrums berichtet.