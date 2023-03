 Ukraine-Krieg: Russischer „Trainspotter“ auf der Flucht

Seit seiner Kindheit fotografiert Mikhail Korotkov Züge. Zufällig stieß er auf die Geheimwaggons von Präsident Wladimir Putin – und geriet ins Blickfeld russischer Sicherheitsbehörden.

Berlin Es ist kein Geheimnis, dass Wladimir Putin in Sachen Sicherheit stets akribische Vorsicht walten lässt. Bei der Verbreitung von Informationen über seinen aktuellen Verbleib oder sein Privatleben überlässt der russische Präsident ungern etwas dem Zufall. So ist es nicht verwunderlich, dass Putin auch bei Reisen eher unbemerkt unterwegs sein will.

Im Fall von Putins Bahnreisen kam ihm der Hobbyfotograf und Eisenbahnenthusiast Mikhail Korotkov dazwischen. Über die besondere Obsession des 31-Jährigen „Trainspotters“ berichtet die „Washington Post“. Korotkov habe sich der Beobachtung eines ungewöhnlichen Zuges auf Russlands Schienen verschrieben, heißt es in dem Bericht. Gegenstand seiner Wissbegier war der gepanzerte Sonderzug des russischen Präsidenten.

Vor einigen Wochen berichteten unterschiedliche Medien über den Präsidentenzug. Aufhänger war ein Artikel der oppositionellen, in London ansässigen russischen Nachrichtenseite „Dossier Center“, der beschrieb, wie der russische Präsident seit Beginn des Angriffskrieges vermehrt mit dem Zug reist.

