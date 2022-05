Ukraine-Krieg Russisches Außenministerium: Israel unterstützt Neonazis in der Ukraine

Moskau wirft Israel nun vor, in der Kritik an Außenminister Sergej Lawrow „antihistorisch“ zu argumentieren. Lawrow hatte mit Äußerungen über Hitlers und Selenskis Abstammung Empörung hervorgerufen.

Russland bekräftigt Aussagen von Lawrows, wonach die jüdische Herkunft Selenskis nicht ausschließe, dass die Ukraine von Neonazis regiert werde. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Sergej Lawrow

Berlin Russland legt im Streit mit Israel über Hitler-Äußerungen von Außenminister Sergej Lawrow nach. Das Außenministerium in Moskau warf Israel am Dienstag vor, Neonazis in der Ukraine zu unterstützen.

Erst am Sonntag hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow mit einem Nazi-Vergleich in Bezug auf den Ukrainekrieg in Israel und zahlreichen westlichen Staaten für Empörung gesorgt und scharfe Kritik ausgelöst.

Lawrow sagte in einem italienischen TV-Interview auf den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski angesprochen, auch Hitler sei jüdischer Abstammung gewesen. Dass Selenski Jude sei, sei daher kein Gegenargument für die russische Begründung der Invasion, dass man die Ukraine entnazifizieren müsse. Israels Außenminister Jair Lapid sprach am Montag von einer „unverzeihlichen, skandalösen Äußerung“ und „einem schrecklichen historischen Fehler“ und forderte eine Entschuldigung.

Das russische Ministerium erklärte nun am Dienstag, die jüngsten Äußerungen von Lapid seien „antihistorisch" und würden weitgehend erklären, warum die derzeitige israelische Regierung das neonazistische Regime in Kiew unterstütze. Antisemitismus werde in der Ukraine gefördert.

Zudem wurden in der Erklärung Aussagen Lawrows bekräftigt, wonach die jüdische Herkunft Selenskis nicht ausschließe, dass die Ukraine von Neonazis regiert werde. Russland hatte schon zu Beginn seines Einmarsches in die Ukraine am 24. Februar erklärt, das Land müsse von „Nazis" gesäubert und befreit werden. Lapid hatte am Montag gesagt, die Ukrainer seien keine Nazis. „Nur die Nazis waren Nazis und nur sie haben sich mit der systematischen Vernichtung des jüdischen Volkes befasst." Israel hatte nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar direkte Kritik an Moskau zunächst vermieden, um die Beziehungen zu Russland nicht zu gefährden. Im April warf Lapid Russland dann aber vor, in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen zu haben.