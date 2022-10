Ukraine-Krieg Russland belagert Tschernihiw 40 Tage lang – So sieht es heute in der Stadt aus

Im Frühling musste die Stadt ohne Wasser und Strom klarkommen. Im Vergleich dazu herrscht heute fast Normalität – doch die Folgen der russischen Belagerung lasten noch immer schwer.

Die Folgen der Zerstörung werden noch lange bemerkbar bleiben. (Foto: dpa) Zerstörte Schule

Tschernihiw Das Wüten von Moskaus Bodentruppen in der Gegend rund um Kiew endete vor knapp sechs Monaten. Doch während in der Hauptstadt das Leben fast wieder seinen gewohnten Gang geht, herrscht in Tschernihiw höchstens oberflächliche Normalität. 40 Tage lang belagerte Russlands Armee die 140 Kilometer nördlich der Kapitale gelegene Stadt.

Heute sind viele Scherben und Trümmer zusammengekehrt, die meisten Blindgänger geräumt. Die Zerstörung bleibt aber ebenso sichtbar, wie das Misstrauen spürbar ist.

So herrscht an den Einfahrtsachsen weiterhin Ausnahmezustand. Schilder mit Totenköpfen warnen vor Minen am Straßenrand. Über den Fluss Desna führt nur eine provisorische Pontonbrücke, der Hauptübergang fiel im März den Kämpfen zum Opfer. Schwere Maschinen und Schweißer sind an der Reparatur. Doch mehrere hundert Meter Brücke bauen sich nicht über Nacht.