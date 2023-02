 Ukraine-Krieg: Russland bereitet sich auf die Frühjahrsoffensive vor

Aus Sicht von Militärbeobachtern ist das russische Militär besser als im vergangenen Jahr auf eine Offensive vorbereitet. Doch auch andere Faktoren entscheiden über deren Wucht.

Militärexperten sehen die Flexibilität der ukrainischen Armee als ihre Stärke an. (Foto: dpa) Ukrainische Soldaten an der belarussischen Grenze

Berlin, Riga Drei Wochen bevor sich der groß angelegte Angriff Russlands auf die Ukraine zum ersten Mal jährt, erwartet die ukrainische Führung in Kiew eine neue Offensive des russischen Militärs. Eine solche könnte der Ukraine die schwersten Kämpfe seit vergangenem Februar bringen.

Schon jetzt verstärkt Russland die Angriffe auf das Nachbarland. In den vergangenen Tagen haben die russischen Streitkräfte gerade im Raum Donezk und Luhansk den Beschuss intensiviert, wie ukrainische Militärblogger auf Twitter und Telegram berichten. Bis dato hat Russland aber nur geringe Geländegewinne erzielen können. Gerade um die Ortschaft Bachmut wird seit Wochen hart gekämpft.

Der Präsident der Ukraine, Wolodimir Selenski, sagte am Donnerstagabend in seiner abendlichen Videoansprache vorher, Russland würde neue Angriffe von den Gebieten, die es kontrolliert, starten. Zuvor hatte er eingeräumt, dass sich die Ukraine im Donezk in einer schwierigen Lage befinde.

