Die heftigen Kämpfe um die Stadt im Donbass gehen weiter. Die Ukrainer haben wieder etwas Spielraum gewonnen.

Die russischen Truppen versuchen den Ort einzukreisen, die Ukrainer halten dagegen. (Foto: Getty Images) Bei Bachmut

Wien Die ukrainischen Verteidiger in Bachmut kämpfen rund um die Uhr gegen russische Sturmangriffe und ständiges Bombardement. „Jede Stunde ist die Hölle“, so fasste am Samstag ein Kommandant der Nationalgarde die Lage zusammen. Obschon die Russen an einigen Abschnitten im Norden und Osten der Stadt etwas vorgerückt sind, ist es den Ukrainern offenbar gelungen, die Front einigermaßen zu stabilisieren.

Laut den russischen Militäranalysten von „Rybar“ sind sie westlich von Bachmut sogar zu kleineren Gegenangriffen übergegangen.

Deren Ziel besteht darin, die am Freitag kurzzeitig fast vollständig unterbrochenen Routen nach Westen für Nachschub und Evakuierungen offen zu halten. Dies ist den Ukrainern dank eilig in die Region verlegten Verstärkungen geglückt, auch wenn die Straßen unter russischem Feuer stehen. Die akute Gefahr einer Einkreisung, so meint das Institute for the Study of War, sei für den Moment gebannt.

