Ukraine-Krieg Russland droht dem Westen mit heftigen Gegensanktionen – und dürfte einen hohen Preis zahlen

Berlin Immer wütender reagiert Russland auf die Sanktionen des Westens, die die Wirtschaft des Landes hart treffen. Gestern verhängte die Regierung ein Exportverbot für in Russland befindliche Medizintechnik und Medikamente.

Auch der wichtige Rohstoffsektor gerät in den Fokus. Der für Energiefragen zuständige Vizepremier Alexander Nowak hat damit gedroht, die Gaslieferungen aus Russland zu stoppen: Russland habe „das Recht, spiegelbildlich auf die Sanktionen zu reagieren und ein Embargo zu erlassen auf die Durchleitung des Gases durch die Pipeline Nord Stream 1“. Auch andere Maßnahmen, die westliche Unternehmen treffen sollen, wurden verabschiedet oder sind in Vorbereitung.

Nord Stream 1 ist seit 2011 in Betrieb und ist laut Nowak momentan bis zu 100 Prozent ausgelastet. 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas werden jährlich durch die Pipeline gepumpt. Die Leitung gehört zu 51 Prozent dem staatlich kontrollierten russischen Gasriesen Gazprom und zu 49 Prozent den deutschen Konzernen Wintershall Dea und Eon sowie der niederländischen Gasunie und dem französischen Energieunternehmen Engie. Die durch Sanktionen gestoppte parallele Pipeline Nord Stream 2 gehört Gazprom allein.

Sofort umsetzen wolle die russische Regierung den Gasstopp nicht: „Noch treffen wir diese Entscheidung nicht. Niemand gewinnt dabei“, sagte Vizepremier Nowak. Experten haben aber Zweifel, dass Russland den Schritt wirklich gehen wird.

Wenn Moskau jetzt seine Gasexporte stoppe, verspiele das Land das Vertrauen aus fünf Jahrzehnten als zuverlässiger Lieferant dauerhaft, sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, dem Handelsblatt.

Er ergänzte: „Der Ruf als sicherer Versorger wäre ruiniert, und das hat dauerhafte Konsequenzen, die Russland finanziell nicht wollen kann.“ Am Ende würde sich „Russland der Grundlagen für einen starken russischen Staat selbst berauben“.

Nord Stream 1 ist seit 2011 in Betrieb. 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas werden jährlich durch die Pipeline gepumpt. (Foto: Reuters) Gaspipeline Nord Stream 1

Auch der Russlandexperte Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck, der regelmäßig am von Wladimir Putin gegründeten Valdai Forum teilnimmt, zweifelt: Er sei „verwundert“, dass ausgerechnet Nord Stream 1 in den Fokus gerückt werde.

Denn dies sei die einzige Leitung, die sowohl die Ukraine wie auch das Nato-Land Polen umgehe. Insofern sei solch ein Schritt „nicht nachvollziehbar“. Eher würde die durch Polen führende Jamal-Pipeline oder der ukrainische Gastransit lahmgelegt. Mangott ist sicher: „Das sind bisher nur Drohungen, um jetzt die Europäer unter Druck zu setzen.“

Die russische Volkswirtschaft ist von Rohstoffen abhängig. Der russische Staatshaushalt wird im Wesentlichen gefüllt aus den Steuern, die Öl- und Gasförderer abführen, aus den Dividenden der staatlich dominierten Energiekonzerne Rosneft und Gazprom sowie Abgaben an den Staat, die Energieexporteure ab einer staatlich festgesetzten Höhe des Ölpreises zahlen müssen.

Allein die Energierohstoffe machten 2021 den Löwenanteil an den russischen Ausfuhren aus: Rohöl brachte 110,1 Milliarden Dollar, Ölprodukte steuerten 69,8 Milliarden Dollar bei und Erdgas 64,3 Milliarden, meldet der russische Zoll.

Da seither Öl- und Gaspreise deutlich gestiegen sind, liegen die tägliche Einnahmen Russlands aus Öl- und Gasexporten deutlich höher. Hinzu kamen 2021 Exporterlöse für Steinkohle in Höhe von 17,6 Milliarden Dollar.

Der angedrohte Gasboykott aber ist nur eine Gegensanktion, die der Kreml vorbereitet oder bereits in Kraft gesetzt hat: So dürfen laut einem Regierungsdekret Schulden nur noch in Rubel gezahlt werden. Das trifft unter anderem Investoren in russische Euro-Bonds – diese Staatsanleihen sind in Euro oder Dollar notiert.

Zinszahlungen und Rückzahlungen sowie das Bedienen von Unternehmenskrediten werden nur über ein Konto des Gläubigers bei einer russischen Bank abgewickelt, wies die Regierung zudem an. Der Verkauf russischer Wertpapiere in Russland war ausländischen Anlegern bereits untersagt worden.

Ausländische Unternehmen und Staatsbürger aus „unfreundlichen Staaten“ – also den Ländern, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben – dürfen zudem keine Überweisungen in Fremdwährungen mehr ins Ausland tätigen.

Alle in Russland ansässigen Firmen und auch ausländische Investoren sitzen damit jetzt in einer Rubel-Falle. Die russische Landeswährung ist praktisch nur begrenzt konvertibel, und der Kurs ist schon in den Wochen vor dem russischen Überfall auf die Ukraine stark gesunken.

Enteignung von Unternehmen

Als weitere Drohung steht im Raum, dass Unternehmen, die ihre russische Fabrikation stoppen, enteignet werden: Zur Nationalisierung der Russlandtöchter westlicher Unternehmen, die ihr Geschäft in dem Land beenden, rief der Generalsekretär der Regierungspartei Einheitliches Russland, Andrej Turtschak, am Montagabend auf. Solche Aktionen westlicher Unternehmen seien nichts anderes als „vorsätzlicher Bankrott“ und Teil des „Sanktionskriegs“ des Westens.

Eine entsprechende Forderung hatte auch der für Wirtschaft zuständige Vizepremier Andrej Beloussow aufgestellt: Er forderte beschleunigte Insolvenzverfahren für Fabriken und Niederlassungen, die westliche Unternehmen jetzt aufgäben. Durch das Einsetzen eines Insolvenzverwalters, der die Werke dann auch an russische Wettbewerber veräußern könnte, wäre dies eine De-facto-Enteignung.

Als Alternative schlägt Beloussow vor, ausländische Firmen sollten Werke in Russland aus ihrem Mutterkonzern herauslösen und in eigene russische Firmen überführen. Oder diese Töchter in die Hände bisheriger russischer Partner übergeben, wenn etwa bisher ein Joint Venture bestand. Das aber wäre auch eine „kalte Enteignung zum Dumpingpreis“, heißt es bei deutschen Firmen in Russland.

„Viele russische Unternehmer und Wirtschaftsvertreter sind entsetzt und schockiert“, berichtet der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Michael Harms. „Denn die Zukunftsfähigkeit Russlands wird durch die harten Sanktionen des Westens infrage gestellt.“

Davor warnt auch SPD-Außenpolitiker Schmid: „Die angedrohten Gegensanktionen würden das Abkoppeln Russlands und seinen Weg in die wirtschaftliche Rückständigkeit noch weiter verstärken.“ Der russische Binnenmarkt sei „wegen mangelnder Kaufkraft wenig attraktiv und durch die jetzigen Entwicklungen auf Jahre tot“.

