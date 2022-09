Der ukrainische Außenminister spricht von „Terror“ nach Russlands Gebietsverlusten. Nach Angriffen auf einen Staudamm drohen Überflutungen.

Wegen der Schäden am Damm drohte der Fluss Inhulez über die Ufer zu treten. (Foto: AP) Reparatur eines beschädigten Damms

Berlin Russland setzt als Rache für die deutlichen Territorialverluste auf immer neue Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine. Am späten Mittwochabend trafen russische Raketen einen Staudamm in der Nähe von Krywyj Risch, der Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Am Donnerstagabend wurde dann mit einem erneuten Angriff, diesmal laut Angaben aus der Stadtverwaltung mit einem russischen Marschflugkörper, eine Industrieanlage in der Stahlmetropole schwer beschädigt.

In der nordöstlichen Millionenstadt Charkiw wurde in den vergangenen Tagen mehrfach durch russischen Artilleriebeschuss die Stromversorgung unterbrochen. Stundenlang waren die Metropole unweit der russischen Grenze und weite Teile der Ostukraine ohne Elektrizität.

Beim Angriff eines russischen Kampfjets mit fünf Raketen auf den Staudamm wurde ein Pumpwerk zerstört, durch dessen Ruinen danach so große Wassermassen strömten, dass der Fluss Inhulez über die Ufer zu treten drohte.

