Ukraine-Krieg Russland soll Kachowka-Staudamm gesprengt haben – Scholz spricht von „neuer Dimension“

Riga Seit Monaten warnen ukrainische Behörden vor dem Szenario – nun ist der Kachowka-Staudamm im Süden der Ukraine tatsächlich zerstört. Die Stadt Nowa Kachowka, die sich direkt am Staudamm befindet, stehe unter Wasser, wie der von Russland installierte Bürgermeister Wladimir Leontjew der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge sagte. Die Gegend im Gebiet Cherson wird teilweise von russischen Truppen kontrolliert.

Laut ukrainischen Angaben liegen rund 80 Siedlungen im Überschwemmungsgebiet. Rund 600 Häuser waren am Mittag infolge des Bruchs bereits überflutet, wie Rettungsdienste der russischen Nachrichtenagentur Tass mitgeteilt haben. Der Staudamm ist laut Tass-Informationen auf der Hälfte seiner Länge zerstört und stürze weiter ein. Laut russischen Angaben sind rund 22.000 Menschen von Überschwemmungen bedroht.

Behörden und Politiker in der Ukraine und im Ausland warnen vor massiven kurz- und langfristigen Folgen für die Bewohner, die zivile Infrastruktur sowie die Tier- und Pflanzenwelt in der Region.

An den Plänen zur Gegenoffensive wolle man aber festhalten, heißt es aus Kiew. Seit Monaten wird ein Zurückdrängen der russischen Besatzer durch die Streitkräfte der Ukraine erwartet. Verbündete westliche Staaten haben das Land mit Waffen ausgestattet.

Auch vor diesem Hintergrund beschuldigt die Ukraine Russland, den in den 1950er-Jahren errichteten Damm absichtlich gesprengt zu haben. Präsident Wolodimir Selenski berief am Dienstagvormittag den nationalen Sicherheitsrat ein und schrieb auf dem Nachrichtendienst Telegram, die Zerstörung bestätige, dass die „russischen Terroristen“ von jeder Ecke ukrainischen Bodens vertrieben werden müssten. Nur der Sieg der Ukraine könne Sicherheit zurückbringen.

Laut Selenski hätten russische Truppen den Damm von innen heraus gesprengt, die Sprengung sei um 2.50 Uhr in der Nacht auf Dienstag vorgenommen worden, so der Präsident.

Kachowka-Staudamm: Scholz bezeichnet Zerstörung als „neue Dimension“ im Ukrainekrieg

Präsidentenberater Michailo Podoljak schrieb auf Twitter, Russland habe das Wasserkraftwerk gesprengt und dabei „die größte Umweltkatastrophe in Europa seit Jahrzehnten“ verursacht. Podoljak bezeichnete den Vorgang als Terroranschlag, viele Siedlungen würden in der Folge von der Landkarte verschwinden.

Die russischen Besatzungsbehörden hingegen nannten als Grund für die Zerstörungen an Damm und Kraftwerk einen Beschuss durch die ukrainische Armee. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Der Wasserstand hinter dem Damm ist laut Tass bereits um zehn Meter gestiegen. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Stadt nach Zerstörung des Staudamms

Viele ausländische Staats- und Regierungschefs verurteilten die Zerstörung unterdessen, Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete sie als „neue Dimension“ im Krieg. Man werde die Ukraine so lange unterstützen, wie dies nötig sei, sagte Scholz. Maia Sandu, Präsidentin des Nachbarstaates Moldau, schrieb auf Twitter: „Ich verurteile die Zerstörung des Nowa-Kachowka-Staudamms heute Morgen aufs Schärfste. Russlands Angriffe auf kritische Infrastrukturen kommen Kriegsverbrechen gleich.“

Lettlands Präsident Edgars Rinkevics nannte Russland einen „terroristischen Staat“, der gestoppt werden müsse. „Wir müssen die Unterstützung für die Ukraine verstärken und Kriegsverbrecher vor Gericht bringen“, schrieb er. Der britische Außenminister James Cleverly sagte, es sei zu früh, um eine aussagekräftige Einschätzung der Einzelheiten hinter der Zerstörung abzugeben, aber dass die Entwicklung auf die Invasion Russlands zurückzuführen sei.

Der Präsident des Europäischen Rats, Charles Michel, schrieb, die Zerstörung ziviler Infrastruktur gelte „eindeutig als Kriegsverbrechen – und wir werden Russland und seine Stellvertreter zur Rechenschaft ziehen“. Laut Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gefährde die Zerstörung des Damms Tausende Zivilisten und verursache schwere Umweltschäden. „Das ist eine ungeheuerliche Tat, die einmal mehr die Brutalität des russischen Krieges in der Ukraine zeigt.“

Russischer Sabotageakt, um die Ukraine-Gegenoffensive auszubremsen?

Der in der Sowjetunion geborene britische Historiker Sergey Radchenko von der Johns Hopkins School of Advanced International Studies bezeichnet die Sichtweise Kiews als glaubwürdiger als die „üblichen Dementis“ aus Russland. Zum einen habe die Ukraine schon im vergangenen Oktober gewarnt, dass Russland den Damm vermint habe, so Radchenko. Zum anderen würden die Russen der ukrainischen Armee die Überquerung des Flusses stromabwärts von Nowa Kachowka erschweren und so Zeit gewinnen.

Staudammbruch: Scholz spricht von „neuer Dimension“ im Krieg

Laut Angaben des US-Thinktanks Institute for the Study of War (ISW) vom Dienstag setzt die ukrainische Armee derzeit ihre Bodenangriffe in den Gebieten West-Donezk und Ost-Saporischschja fort, am Montag hätten sie so „begrenzte taktische Fortschritte“ erreicht. Im Süden der Ukraine zielten die ukrainischen Streitkräfte weiterhin auf hintere russische Stellungen. Seit Montag berichten sowohl Moskau als auch Kiew von ausgedehnten Kämpfen entlang der Frontlinien, während die Erwartung steigt, dass Kiews geplante Gegenoffensive nun tatsächlich beginnt.

Spekuliert wird derzeit, dass der Vorfall um den Damm ein russischer Sabotageakt sein könnte, um eine ukrainische Gegenoffensive auszubremsen. Laut der Sprecherin des ukrainischen Militärkommandos Süd, Natalia Humeniuk, hätte die russische Armee den Staudamm gesprengt, um die ukrainischen Streitkräfte an der Überquerung des Flusses Dnipro zu hindern.

Nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gibt es keine direkte Gefahr für das AKW. (Foto: dpa) Saporischschja

Den russischen Truppen sei klar gewesen, dass es zu einer Bewegung der ukrainischen Verteidigungskräfte kommen würde. „Sie versuchten auf diese Weise, Einfluss auf die Verteidigungskräfte zu nehmen, damit die von ihnen befürchtete Überquerung des Dnipro nicht zustande kommt.“

Das ukrainische Militär teilte mit, die Zerstörung werde die geplante Gegenoffensive der Ukraine nicht verhindern. Das Militär sei mit allem nötigen Gerät ausgestattet, um Wasserhindernisse zu überwinden. Die Zerstörung könne zwar dazu führen, dass die Ukraine ihre Pläne anpasst, erklärte Präsidentenberater Podoljak am Dienstagmorgen. Kiews Wunsch, die besetzten Gebiete des Landes zu befreien, habe sie aber nur verstärkt. In einer Fernsehsendung sagte Podoljak: „Eine Offensive nicht durchzuführen ist für uns keine Option.“

