Ukraine-Krieg Russland stationiert taktische Atomwaffen in Belarus – Experten sehen in Putins Schachzug gezielte Provokation

Russlands Präsident wirft dem Westen einen zunehmenden Eskalationskurs vor. Die Ankündigung des Kreml-Chefs stößt international auf harsche Kritik.

Der russische Präsident kündigte an, Nuklearwaffen in Russland stationieren zu wollen. (Foto: dpa) Wladimir Puti

Moskau Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Stationierung taktischer Atomwaffen in der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus angekündigt. Darauf hätten sich die Führungen in Moskau und Minsk geeinigt, sagte Putin am Samstagabend dem Staatsfernsehen.

Russland verstoße damit nicht gegen den internationalen Atomwaffensperrvertrag. Der Kremlchef verwies darauf, dass auch die USA bei Verbündeten in Europa Atomwaffen stationiert haben. „Wir machen nur das, was sie schon seit Jahrzehnten machen.“ Belarus ist sowohl Nachbarland Russlands als auch der Ukraine.

Die USA haben auch in Deutschland Atomwaffen stationiert. Putin hatte in der Vergangenheit deren Abzug gefordert, weil Moskau sich dadurch bedroht sieht. Nun betonte der Kremlchef, dass Russland – wie die USA – seine Atomwaffen keinem anderen Land überlasse. Vielmehr würden sie dort vorgehalten, und es gebe eine Ausbildung an den Waffen.