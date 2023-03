Ukraine-Krieg Russland will Sonderwirtschaftszonen in besetzten ukrainischen Gebieten schaffen

Russland will in den vier besetzten Gebieten im Osten der Ukraine offenbar Sonderwirtschaftszonen errichten. Damit folgt der Kreml einem bewährten Muster.

Russland plant, die Wirtschaft in der Region anzukurbeln, unter anderem durch die Schaffung von Sonderwirtschaftszonen. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Bauarbeiten an einer Wasserleitung zwischen Donbass und der russischen Stadt Rostow am Don

Riga Russland will mitten im Ukrainekrieg in den besetzten ostukrainischen Gebieten offenbar Sonderwirtschaftszonen errichten. Das berichtet das russische Nachrichtenportal RBC mit Verweis auf einen Gesetzesentwurf, der vom Bauministerium ausgearbeitet wurde. Das Gesetz soll demnach am 1. Januar 2024 in Kraft treten und beträfe die Gebiete Donezk, Lugansk, Cherson und Saporischschja.

Ziel des Gesetzes soll es aus russischer Sicht sein, „die nachhaltige sozioökonomische Entwicklung neuer Unternehmen“ sicherzustellen. Russland hatte im vergangenen Oktober Scheinreferenden in den vier besetzten Gebieten organisiert und diese kurz darauf als „annektiert“ bezeichnet. Die UN-Vollversammlung hatte dies mit großer Mehrheit verurteilt.

Damit folgen die russischen Behörden dem eigenen Vorgehen auf der Krim, wo ebenfalls eine Sonderwirtschaftszone errichtet wurde. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim im Frühjahr 2014 unterzeichnete Russlands Präsident Wladimir Putin am 18. März 2014 einen Vertrag über die Eingliederung der Krim in die Russische Föderation.