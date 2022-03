Ukraine-Krieg Russland will Truppen bei Kiew angeblich reduzieren – Ukraine meldet Abzug einzelner Einheiten

Die Verhandlungen in Istanbul lassen erste optimistische Rückschlüsse zu: Der Kreml erwartet, dass die Ukraine nun einen Vertrag über einen neutralen Status des Landes vorbereitet.

Istanbul Russland will seine „militärischen Aktivitäten“ in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren. Dies sei angesichts des Verlaufs der Verhandlungen mit der Ukraine entschieden worden, teilte der russische Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin am Dienstag nach den Gesprächen in Istanbul mit. Dort hatten sich Delegationen aus Moskau und Kiew zu Friedensverhandlungen getroffen.

Russland hatte seinen Angriffskrieg auf die Ukraine vor gut einem Monat begonnen. Es war die erste Ankündigung zu einem Rückzug dieser Art von russischer Seite. Das Verteidigungsministerium hatte vor einigen Tagen mitgeteilt, sich auf den Donbass im Osten der Ukraine konzentrieren zu wollen.

Der Schritt solle dazu dienen, gegenseitig Vertrauen aufzubauen und die Bedingungen für weitere Verhandlungen zu schaffen, sagte Fomin. Die Ukraine sei dabei, einen Vertrag vorzubereiten über einen neutralen Status des Landes ohne Atomwaffen. Russland gehe davon aus, dass die Ukraine dazu entsprechende Entscheidungen treffe.

Der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski lobte die jüngste Runde der Verhandlungen als konstruktiv. Der Beauftragte des russischen Präsidenten Wladimir Putin erklärte in Istanbul zudem, dass Russland bereit sei, „zwei Schritte zur Deeskalation des Konflikts" zu unternehmen. Einer davon betreffe die militärische und einer die politische Ebene. Die ukrainische Seite habe eine „verständlich formulierte Position für die Aufnahme in einen Vertrag" überreicht. „Diese Vorschläge werden in naher Zukunft geprüft, dem Präsidenten vorgelegt und von uns entsprechend beantwortet", sagte Medinski. Die Ukraine fordere grünes Licht aus Moskau für einen Beitritt zur Europäischen Union. Laut der russischen Nachrichtenagentur Ria sagte Medinski, die Regierung in Kiew verlange unter anderem, dass Russland sich nicht gegen eine Aufnahme der Ukraine in den europäischen Staatenbund wende. Unklar blieb zunächst, was Russland unter einer „deutlichen Reduzierung“ genau versteht. Zudem ungeachtet der Ankündigungen aus Istanbul Russland seine „militärische Spezial-Operation“ – so nennt Moskau den Angriffskrieg gegen die Ukraine – laut einer Sprecherin des Außenministeriums fortsetzen will. „Sie verläuft streng nach Plan“, sagte Maria Sacharowa am Dienstag der russischen Agentur Interfax zufolge. Die Aufgaben und Ziele würden weiter erfüllt. Bei den Friedensverhandlungen zwischen beiden Ländern gehe es weiterhin um die „Entmilitarisierung der Ukraine“, sagte Sacharowa. Neben einer möglichen Neutralität der Ukraine und damit verbundenen Sicherheitsgarantien würde zudem eine „Anerkennung heutiger territorialer Realitäten“ diskutiert. Delegationsleiter Wladimir Medinski (l.) und Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin traten vor die Presse. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Mitglieder der russischen Delegation Die ukrainischen Unterhändler beharren nach eigenen Angaben derweil im Austausch für einen möglichen neutralen Status auf harten Sicherheitsgarantien. Diese sollten von den ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats wie den USA, Frankreich, Großbritannien, China oder Russland kommen, sagte Delegationsmitglied David Arachamija in Istanbul. Dazu könnten auch die Türkei, Deutschland, Kanada, Italien, Polen, Israel und andere Länder gehören. >> Lesen Sie auch: Lage am Mittag – Russischer Verteidigungsminister bekräftigt Konzentration auf Donbass Die Garantien sollten ähnlich wie der Artikel fünf des Nato-Vertrages formuliert sein. Demnach sind die Mitglieder des Militärbündnis zum sofortigen militärischen Beistand im Falle eines Angriffs auf einen Partner verpflichtet. Gebietsabtretungen seien für Kiew weiter indiskutabel. „Wir erkennen nur die Grenzen der Ukraine an, die von der Welt mit Stand 1991 anerkannt sind“, betonte Arachamija, der Fraktionsvorsitzender der Partei von Präsident Wolodimir Selenski ist. Dabei könne es keine Kompromisse geben. Moskau fordert unter anderem eine Anerkennung der 2014 annektierten Halbinsel Krim als russisches Staatsgebiet sowie die Anerkennung der ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten. Die Frage des Status der Gebiete Donezk und Luhansk solle ausgeschlossen von einer aktuellen Friedenslösung behandelt werden. (Foto: AP) Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak (2.v.r.) Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak sagte, dass die Frage der Krim nach dem Ende der aktuellen Kampfhandlungen innerhalb von 15 Jahren diskutiert werden solle. Ebenso ausgeschlossen von einer aktuellen Friedenslösung solle die Frage des Status der Gebiete Donezk und Luhansk behandelt werden. Die russische Armee hat inzwischen die komplette Eroberung der Region zum Hauptziel ihrer „Militäroperation“ erklärt. Kiew meldet Abzug einzelner russischer Einheiten Unterdessen teilte der ukrainische Generalstab mit, im Gebiet um die Hauptstadt Kiew und die nordukrainische Großstadt Tschernihiw werde der Abzug einzelner Einheiten der russischen Streitkräfte beobachtet. Bei russischen Angriffen auf Tschernihiw sind nach Angaben der örtlichen Behörden bereits mehr als 350 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahlen seien aber nur vorläufig, sagte Bürgermeister Wladylsaw Atroschenko am Dienstag nach Angaben der ukrainischen Agentur Unian. Es könnten ach Schätzungen auch bis zu 400 Tote sein. In den Krankenhäusern der Stadt lägen zudem rund 400 Verletzte. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vor Beginn des Treffens in Istanbul an beide Seiten appelliert und eine Waffenruhe gefordert. Fortschritte bei den Gesprächen könnten den Weg für ein Treffen zwischen den Präsidenten beider Länder ebnen, sagte Erdogan. „Wir glauben, dass es bei einem gerechten Frieden keine Verlierer geben wird“, sagte der türkische Präsident. Eine Verlängerung des Konflikts liege im Interesse von niemandem. „Als Mitglieder der Delegationen haben Sie eine historische Verantwortung übernommen. Die ganze Welt wartet auf die guten Nachrichten, die von Ihnen kommen werden“, erklärte er. Mehr: „Es entsteht eine neue Weltordnung“: Merkels Wirtschaftsberater über die Folgen des Ukrainekriegs