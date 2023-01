 Ukraine-Krieg: Russlands Armee erlebt „Tragödie von Makijiwka“

Eine Minute nach Neujahr zerstörten ukrainische Raketen ein Gebäude, in dem russische Soldaten feierten. In Russland ist die Empörung groß – auch über die Inkompetenz der eigenen Offiziere.

Der Krieg machte in der Silvesternacht keine Pause – eine Attacke der Ukrainer traf Hunderte russische Soldaten unvorbereitet. (Foto: dpa) Ukrainischer Angriff

Wien Seit fünf Tagen beschießt Russland die Ukraine fast pausenlos. Doch den folgenschwersten Angriff führten die Ukrainer eine Minute nach Neujahr aus: Sie machten mit Himars-Raketen eine Unterkunft dem Erdboden gleich, in der sich nach russischen Angaben mehr als 600 jüngst mobilisierte eigene Soldaten aus dem Gebiet Saratow befanden. Auch in Cherson gelang dem ukrainischen Militär nach eigenen Angaben in der Neujahrsnacht ein heftiger Schlag gegen die russischen Streitkräften. „Die Verluste des Gegners belaufen sich auf 500 Tote und Verletzte“, teilte Kiew erst am Dienstag mit.

Während es dafür von russischer Seite bisher keine Bestätigung gibt, sieht das für die Attacke in Saratow anders aus. Das Verteidigungsministerium in Moskau, das bisher kaum über russische Verluste informierte, sprach am Montag von 63 Todesopfern. Militärblogger gehen jedoch von deutlich höheren Zahlen aus, Kiew spricht von 700 Toten und Verletzten.