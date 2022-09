Moskau hat den fünftgrößten Wehretat der Welt. Doch nun rächt sich, dass die Selbstbedienung im Militärwesen unter Putin nie wirklich bekämpft wurde.

Russlands Armee ist in desolatem Zustand. (Foto: ddp/abaca press) Ein zerstörter russischer Panzer

Berlin Ramsan Kadyrow war Wladimir Putins wichtigster Verbündeter, als dieser 1999 zum zweiten Tschetschenienkrieg blies. Die brutalen Mörderbanden des heutigen Präsidenten der kaukasischen Teilrepublik halfen der russischen Armee bei der Unterwerfung der Aufständischen in Tschetschenien. Und auch in die Ukraine hat Kadyrow seine Truppen an die Seite der russischen Armee entsandt.

Nun aber ist Kadyrows Ärger über Putin groß: Dieser begreife den Ernst der Lage nicht, schrieb er am Sonntag auf seinem Telegram-Kanal und drohte: „Wenn heute oder morgen keine Änderungen in der Strategie der militärischen Sonderoperation vorgenommen werden, muss ich mit der Führung des Verteidigungsministeriums und der Führung des Landes sprechen, um ihnen die tatsächliche Situation vor Ort zu erklären.“

