Ukraine-Krieg Russlands erzwungene Staatsbürgerschaft: Der Pass als Waffe

Russland vergibt zwangsweise seine Staatsbürgerschaft und festigt so territoriale Expansionen – die Ukraine ist das jüngste Beispiel. Die Methode wandte schon Stalin an.

Auch in Georgien wurde die russische Staatsbürgerschaft verteilt und als Werkzeug zur territorialen Festigung verwendet. (Foto: imago images/ITAR-TASS) Ukrainischer und Russischer Pass

Berlin Die imperiale Machtexpansion moderner Staaten vollzieht sich nicht nur durch gewaltsame Annexion fremden Staatsgebiets. Diese wird begleitet, vielfach auch vorbereitet, von dem leiseren Zugriff auf das Volk eines anderen Staates. Der imperiale Staat greift durch die gezielte kollektive Vergabe seiner Staatsbürgerschaft – in Gestalt seines Passes – an außerhalb seines Territoriums lebende Staatsangehörige eines anderen Staates in dessen Personalhoheit ein.

Denn die Loyalitätsbeziehung des angegriffenen Staates zu seinen Bürgern wird durch die Zugehörigkeit zum Angreiferstaat gespalten und oder ganz aufgehoben. Eben dies ist die Wirkung imperialer Passvergabepolitik – auch wenn ihre Zielsetzungen nicht offengelegt werden.

Die Politik der „Passportisierung“ – nach dem ins Englische übernommenen russischen Wort „pasportizatsiya“ – der Russischen Föderation seit dem Machtantritt Putins als Präsident 2000 ist historisch kein Einzelfall, aber ein besonders prägnantes Beispiel imperialer Politik mit dem Pass als Waffe.

