Ukraine-Krieg Russlands Vizeaußenminister Rjabkow warnt die Nato

„Gefahr eines Zusammenstoßes der Atommächte“: Russlands Vizeaußenminister Rjabkow warnt die Nato wegen Waffenlieferungen an die Ukraine, gibt sich aber auch gesprächsbereit.

Der russische Vizeaußenminister warnte vor einem langen Krieg. (Foto: Reuters) Sergei Rjabkow

Genf Er gehört zum engsten Führungszirkel des Außenministeriums in Moskau und sein Wort hat über die Grenzen Russlands hinaus Gewicht: Sergei Rjabkow. Am Donnerstag trat der russische Vizeaußenminister bei den Vereinten Nationen in Genf auf, um seine Botschaften über den Angriffskrieg gegen die Ukraine und atomare Rüstungskontrolle zu verbreiten.

Der Außenpolitiker bezog sich wiederholt auf seinen obersten Chef, den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Einerseits gab sich Putins Mann unnachgiebig, andererseits zeigte er Bereitschaft zum Dialog mit den USA über strategische Nuklearrüstung. Vor allem aber warnt er – und wählt drastische Worte.

Zunächst teilte er vor der Internationalen Abrüstungskonferenz unter dem Dach der UN scharf gegen das westliche Militärbündnis Nato mit dem Führungsland USA aus: „Ihre zunehmende Verwicklung in eine bewaffnete Konfrontation birgt die Gefahr eines direkten militärischen Zusammenstoßes der Atommächte mit katastrophalen Folgen.“