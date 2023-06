Ukraine-Krieg Russlands will nicht auf Schwarzer Liste der Geldwäsche-Bekämpfer landen

Das Land behauptet, es gäbe „keine objektiven“ Gründe in die Liste aufgenommen zu werden. Das internationale Anti-Geldwäsche-Gremium zweifelt Russland schon länger an.

Die Financial Action Task Force befand, der Krieg in der Ukraine widerspricht den Prinzipien der Organisation. (Foto: dpa) Die Nationalflagge Russlands

Die russische Zentralbank stemmt sich gegen Bestrebungen, das Land wegen das Kriegs gegen die Ukraine auf die Schwarze Liste des internationalen Anti-Geldwäsche-Gremiums FATF zu setzen. Dafür gebe es „keine objektiven“ Gründe, sagte Notenbankchefin Elvira Nabiullina am Mittwoch.

Die Financial Action Task Force (FATF) ist das wichtigste internationale Gremium zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche sowie der Finanzierung von Terrorismus und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (Proliferation). Sie suspendierte Russlands Mitgliedschaft im Februar mit der Begründung, der Krieg in der Ukraine verstoße gegen die Prinzipien der Organisation. Die Ukraine, die selbst kein Mitglied ist, hat die FATF dazu aufgefordert, bei ihrem Treffen in Paris diese Woche noch einen Schritt weiter zu gehen und Russland auf die Schwarze Liste zu setzen.

„Ich glaube, dass es keine objektiven, technischen Gründe dafür gibt, uns auf die Schwarze Liste zu setzen“, sagte Nabiullina vor Parlamentariern. Ihr Land habe ein wirksames System zur Bekämpfung der Geldwäsche eingeführt. „Wenn die Entscheidung getroffen wird, wäre sie politisch motiviert.“ Das wiederum hätte negative Konsequenzen für Russland. So könnte die internationale Zahlungsabwicklung erschwert werden. „Es würde die Compliance-Verfahren noch weiter verlängern und könnte einige Zahlungen blockieren“, warnte die Notenbankerin. Die 1989 gegründete und in Paris ansässige FATF zählt 39 Mitgliedsländer. Das Gremium listet Länder als „Hochrisiko“ auf, wenn sie „erhebliche strategische Mängel“ bei der Bewältigung dieser Probleme aufweisen. Russland ist das erste Land überhaupt, das von der FATF suspendiert wurde. Es ist aber weiterhin Mitglied. Die Suspendierung bedeute, dass ihr die Teilnahme an Sitzungen und der Zugriff auf Dokumente untersagt seien, so die FATF. Mehr: Wie private Investoren überzeugt werden sollen, in der Ukraine zu investieren