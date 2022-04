Ukraine-Krieg Scholz: Es wird keinen russischen Diktat-Frieden geben

Der Bundeskanzler kündigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an – trotz erschöpfter Möglichkeiten. Die Russlandpolitik seiner Partei aufzuarbeiten, dazu sieht er indes keinen Anlass.

„Für Deutschland war es ein tiefgreifender Kurswechsel, als ich angekündigt habe, Waffen in dieses Kriegsgebiet zu liefern.“ (Foto: Getty Images) Olaf Scholz

Düsseldorf Bundeskanzler Olaf Scholz hält nach eigenen Worten einen Frieden in der Ukraine nur bei einem Rückzug der russischen Truppen für möglich. „Es muss einen Waffenstillstand geben, die russischen Truppen müssen sich zurückziehen“, forderte Scholz in einem am Freitag veröffentlichten Interview des „Spiegel“.

Eine Friedensvereinbarung müsse es möglich machen, dass sich die Ukraine selbst verteidigen könne. „Wir werden sie so ausrüsten, dass ihre Sicherheit garantiert ist. Und wir stehen als Garantiemacht zur Verfügung“, sagte der SPD-Politiker. „Einen Diktatfrieden, wie er Putin lange vorgeschwebt hat, wird es nicht geben.“

Der Bundeskanzler verteidigte erneut Deutschlands Position bei den Waffenlieferungen. Die Möglichkeiten der Bundeswehr aus ihrem Arsenal seien weitgehend erschöpft. Was noch verfügbar sei, werde aber geliefert.