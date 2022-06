Ukraine-Krieg Scholz in Litauen: Werden „jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen“

Litauens Präsident Gitanas Nauseda (rechts) empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz in Wilna

Riga Bundeskanzler Olaf Scholz hat Litauen zusätzliche militärische Unterstützung zur Abschreckung sowie für die Verteidigung gegen einen möglichen russischen Angriff zugesagt. „Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir unseren Beitrag verstärken werden“, sagte der SPD-Politiker. Das deutsche Engagement solle „in Richtung einer robusten Kampfbrigade“ entwickelt werden.

Der Kanzler ist am Dienstag in der Hauptstadt Vilnius vom litauischen Staatspräsident Gitanas Nauseda empfangen worden. Zudem traf er die Regierungschefinnen und -chefs aller drei baltischen Staaten. Dazu zählen neben Ingrida Simonyte aus Litauen auch Kaja Kallas aus Estland und Krisjanis Karins aus Lettland.

„Als Verbündete in der Nato fühlen wir uns einander verpflichtet und wir werden im Falle eines Angriffs jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen“, sagte Scholz. Einzelheiten des verstärkten deutschen Engagements nannte der Kanzler zunächst nicht.

Neben Deutschlands Plänen, die Militärpräsenz in Litauen zu verstärken, ging es bei dem Besuch des Kanzlers um die Unterstützung der Ukraine sowie um die EU-Perspektive des Landes, wie vorab bekannt wurde. Während die baltischen Staaten dafür sind, die Ukraine zum EU-Beitrittskandidaten zu machen, ist die Bundesregierung noch unentschieden.

Auch Waffenlieferungen an die Ukraine waren Thema. Nach Angaben von Kanzler Scholz liegt der Bundesregierung kein Antrag auf eine Exportgenehmigung von Leopard-Schützenpanzern an die Ukraine vor. Würde ein solcher gestellt, werde die Regierung diesen sorgfältig prüfen, erklärte Scholz am Dienstag in der litauischen Hauptstadt Vilnius.

Zuvor hatte die spanische Zeitung „El Pais“ berichtet, dass die spanische Regierung der Ukraine deutsche Kampfpanzer vom Typ „Leopard 2 A4“ sowie Luftabwehrraketen liefern wolle. Dabei soll es sich um eingemottete Panzer handeln, die erst für eine Lieferung an die Ukraine vorbereitet werden müssten. Die Bundesregierung müsste einer Ausfuhr aus Spanien zustimmen.

Nach spanischen Medienberichten will Madrid der Ukraine Panzer dieser Art schicken – was eine Exportgenehmigung der Bundesregierung voraussetzt. (Foto: dpa) Lepard-2-Panzer

Vorwürfe, Deutschland würde die Ukraine nicht genügend militärisch unterstützen, wies Scholz zurück: „Deutschland ist einer der wichtigsten Militär-Unterstützer der Ukraine“. Zugleich verwies er auf umfangreiche Lieferungen von Gerät und Munition. Der lettische Ministerpräsident Karins lobte die militärische Unterstützung der Ukraine durch die Bundesregierung. Seine estnische Kollegin Kallas begrüßte, dass Deutschland der Ukraine nun auch moderne Luftabwehrsysteme liefern wolle.

Zudem verteidigte Scholz seine Telefonate mit Russlands Präsident Wladimir Putin gegen Kritik. Diese seien wichtig, um Putin immer wieder klar zu machen, dass seine Strategie des Angriffs auf die Ukraine nicht aufgehe.

Die baltischen Staats- und Regierungschefs äußerten sich hingegen deutlich kritischer. „Unser Ziel ist eindeutig: Russland muss diesen Krieg verlieren und die Ukraine muss ihn gewinnen“, sagte der lettische Ministerpräsident Karins.

Wie auch Nauseda kritisierte er eine Bemerkung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dass man Russland nicht demütigen dürfe. „Wir werden Russland im Sinne Macrons erniedrigen, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich“, sagte er.

Scholz wird auch Bundeswehr-Soldaten treffen

Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und Russlands Verbündeten Belarus. Der Staat im Baltikum ist wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine um seine Sicherheit besorgt. Neben Lettland, Estland, Polen und Norwegen zählt das Land zu den fünf Nato-Staaten, die eine Landgrenze zu Russland haben. Mit Finnland könnte bald ein weiterer hinzukommen. Genau wie Estland und Lettland gehört Litauen seit 2004 der Nato und der EU an.

Im Anschluss an die Gespräche in Vilnius wird Scholz zu einem Truppenübungsplatz bei Prabade weiterreisen, um dort Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zu treffen. In Litauen sind mehr als 1000 von ihnen stationiert, um die Nato-Ostflanke zu sichern. Auf dem Militärstützpunkt Rukla führt die Bundeswehr seit 2017 eine Nato-Einheit.

Vor dem Hintergrund der russischen Aggression gegen die Ukraine wurde die Nato dort schon vor Beginn der groß angelegten Invasion im Februar mit zusätzlichen Kräften aus Deutschland, Norwegen und anderen Staaten verstärkt. Die Zahl der Soldaten wurde von rund 1200 auf etwa 1600 erhöht, wobei die Bundeswehr das größte Kontingent stellt.

Ob die Truppen an der Ostflanke des Bündnisses noch einmal aufgestockt werden, wird bei einem Gipfeltreffen der Militärallianz Ende des Monats in Madrid thematisiert. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte dafür im April bei einem Besuch in Litauen schon einen „substanziellen Beitrag“ Deutschlands zugesagt.

„Wir sind dankbar für ihren Beitrag zur Sicherheit unseres Landes und der gesamten Region. Wir sind bereit, weitere Truppen willkommen zu heißen, indem wir alle notwendige Unterstützung und Infrastruktur bereitstellen“, sagte Nauseda im Vorfeld des Treffens mit Scholz am Dienstag.

Nauseda betonte die Bedeutung des Gipfels für die baltischen Staaten. „Der Nato-Gipfel in Madrid muss der Gipfel der Entscheidungen sein“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur vor dem Besuch von Scholz. „Wir hoffen, uns auf dem Gipfel zu einigen: auf einen Übergang von Abschreckung zur Vorwärtsverteidigung, von einem Bataillon zu einer Brigade, von der Luftüberwachung zur Luftverteidigung.“

Kaja Kallas, die Premierministerin von Estland, zeigte sich am Dienstag mit dem Treffen zufrieden. Sie twitterte ein Foto des Treffens, dazu die Worte: „Deutschland ist bereit, sein Engagement in unserer Region zu verstärken. Damit ist auch der Weg für den Nato-Gipfel in Madrid geebnet.“

Florian Schröder, Geschäftsführer der Deutsch- Baltischen Handelskammer, sieht im Besuch von Scholz eine große Chance. „Deutschland ist in Litauen sowohl wirtschaftlich als größter ausländischer Investor als auch sicherheitspolitisch mit der Bundeswehr stark engagiert“, sagte er. Das Ansehen Deutschlands in der baltischen Region habe jedoch „in den letzten Wochen durch die zögerliche Kommunikation in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine gelitten“. Nun bestünde die Möglichkeit, „diese Missverständnisse auszuräumen und die strategische Zusammenarbeit zu vertiefen.“

