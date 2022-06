Ukraine-Krieg Scholz will EU-Beitrittsstatus für Ukraine und Moldau

Seit Wochen drängt die Ukraine auf mehr Unterstützung durch den Bundeskanzler. Jetzt ist er in Kiew – mit zwei weiteren mächtigen Europäern.

Die Regierungschef kamen gegen Mittag zu Gesprächen zusammen. (Foto: Reuters) Olaf Scholz und Emmanuel Macron treffen auf den ukrainischen Präsidenten

Kiew Bundeskanzler Olaf Scholz setzt sich dafür ein, die Ukraine und ihre kleine Nachbarrepublik Moldau den Status von EU-Beitrittskandidaten zuzusprechen. „Deutschland ist für eine positive Entscheidung zugunsten der Ukraine. Das gilt auch für die Republik Moldau“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. „Die Ukraine gehört zur europäischen Familie“, ergänzte er.

Bei ihrer Reise nach Kiew waren Bundeskanzler Olaf Scholz und drei weitere europäische Staats- und Regierungschefs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zu Gesprächen zusammengekommen. Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron, Italiens Regierungschef Mario Draghi und Rumäniens Präsident Klaus Iohannis wurden am Donnerstagmittag von Selenski im Präsidentenpalast empfangen. Nach einem gemeinsamen Fototermin vor dem Gebäude setzten sich die Spitzenpolitiker an einem runden Tisch zusammen.



Zuvor hatten Scholz, Macron und Draghi das ukrainische Irpin besucht. Die Regierungschefs trafen am späten Vormittag in dem teils zerstörten Kiewer Vorort ein. Ähnlich wie im benachbarten Butscha wurden dort nach dem Rückzug russischer Truppen Ende März knapp 300 teils hingerichtete Zivilisten gefunden. Begleitet wurden die drei vom rumänischen Staatschef Klaus Iohannis.

Der Sondergesandte des ukrainischen Präsidenten Selenski für eine EU-Beitrittsperspektive, Oleksij Tschernyschow, führte die vier Spitzenpolitiker in Irpin an Ruinen von Häusern vorbei, die bei russischem Beschuss beschädigt wurden. Scholz, Macron, Draghi und Iohannis wollen in der Ukraine ein Signal der Solidarität mit dem von Russland angegriffenen Land senden.

In Irpin lebten vor dem Krieg knapp 60.000 Einwohner. Die russischen Truppen konnten die Ortschaft nicht vollständig erobern, näherten sich hier aber der Stadtgrenze der Hauptstadt bis auf wenige Kilometer.

Der deutsche Kanzler verurteilte bei seinem Besuch das Vorgehen der russischen Truppen. Es seien unschuldige Zivilisten getroffen worden. Eine ganze Stadt sei zerstört worden, in der es überhaupt keine militärischen Strukturen gegeben habe. „Das sagt sehr viel aus über die Brutalität des russischen Angriffskrieges, der einfach auf Zerstörung und Eroberung aus ist.“ Die Zerstörungen in Irpin seien ein „ganz wichtiges Mahnmal“ dafür, dass etwas zu tun sei.

Vor dem Einmarsch der russischen Armee hatten in dem Ort knapp 60.000 Menschen gelebt. (Foto: dpa) Scholz geht mit Draghi an zerstörten Gebäuden in Irpin vorbei

Macron sprach von Anzeichen für Kriegsverbrechen nach „Massakern“ durch russische Streitkräfte. Er verurteilte die „Barbarei“ der Attacken, die die Stadt verwüsteten und pries den Mut der Anwohner von Irpin und anderen Vororten der ukrainischen Hauptstadt, in denen der russische Vormarsch auf Kiew zum Erliegen gekommen war.

Draghi sagte, Irpin sei „ein Ort der Zerstörung, aber auch der Hoffnung“. Vieles von dem, was ihm erzählt wurde, drehe sich um die Zukunft und um den Wiederaufbau. „Das Volk wurde vereint durch den Krieg, es kann nun Sachen schaffen, die vor dem Krieg vielleicht nicht möglich gewesen wären“, sagte er.

Scholz sichert Unterstützung zu

Scholz, Draghi und Macron waren am Donnerstagmorgen mit einem Sonderzug in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Wie um den Ernst der Lage zu illustrieren, heulten zum Auftakt die Sirenen. Die drei Politiker waren gerade in Kiew angekommen, als in der ukrainischen Hauptstadt Luftalarm ausgelöst wurde. Der war zwar schnell wieder beendet, aber die prominenten Besucher dürften einen kleinen Eindruck davon bekommen haben, was der seit mittlerweile fast vier Monaten dauernde Krieg bedeutet – zumal es am Nachmittag erneut einen Alarm gab.

Lange hatte Scholz gezögert, nach Kiew zu reisen und Selenski persönlich seine Solidarität zu versichern. Erst war da die Verstimmung über den nicht zustande gekommenen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der in der Ukraine nicht gewünscht war. Dann zog Scholz sich auf die Position zurück, er wolle sich nicht in die Reihe jener Politiker einreihen, die für ein „kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin“ zu Selenski reisten. Wenn Scholz komme, so die Botschaft, dann wolle er auch etwas Substanzielles mitbringen.

Mit ihrem Besuch wollten die drei Politiker, zu denen sich später auch noch der separat angereiste rumänische Präsident Iohannis gesellte, nicht nur Solidarität demonstrieren, „sondern auch versichern, dass die Hilfe, die wir organisieren, finanziell, humanitär, aber auch wenn es um Waffen geht, fortgesetzt werden wird“, sagte Scholz nach der Ankunft in Kiew. Man werde die Unterstützung so lange fortsetzen, „wie das nötig ist für den Unabhängigkeitskampf der Ukraine“.

Für Scholz wie für Macron, der kurz vor der entscheidenden zweiten Runde der französischen Parlamentswahl am Sonntag nach Kiew gereist ist, geht es auch darum, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Aus Sicht der Ukraine gab es zuletzt einige Missverständnisse: Wie Scholz ist der französische Präsident darauf bedacht, eine Balance zwischen Dialog und militärischer Unterstützung zu halten.

Auch wenn seine Telefondiplomatie mit Russlands Präsident Wladimir Putin in den Wochen vor dem Einmarsch scheiterte, will Macron den Gesprächskanal nach Moskau unbedingt offen zu halten. Wiederholt warnte er auch davor, Russland in dem Konflikt zu „demütigen“. Selenski hatte die Position von Macron im vergangenen Monat deutlich kritisiert: „Ich weiß, dass er bei der Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine Ergebnisse erreichen wollte, aber das ist ihm nicht gelungen“, sagte der ukrainische Präsident. „Man darf keinen Ausweg für Russland suchen, und Macron versucht das vergeblich.“

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi (links), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (Mitte) und Bundeskanzler Olaf Scholz sind in die Ukraine gereist. (Foto: dpa) Im Zug nach Kiew

Die Regierung in Kiew hatte an den Besuch der prominenten Gäste aus den drei größten EU-Staaten die klare Erwartung geknüpft, dass es um mehr gehen wird als um Symbolik. Die Ukraine erhofft sich eine klare Beitrittsperspektive für die Europäische Union. An diesem Freitag will die Brüsseler Kommission ihre Empfehlung in dieser Frage veröffentlichen. Selenski hatte den EU-Beitritt wenige Tage nach Kriegsbeginn beantragt.

Frankreichs Präsident Macron hatte die ukrainische Seite mit seinem Vorschlag irritiert, Nicht-EU-Staaten eine „Europäische Politische Gemeinschaft” anzubieten. Das wurde in Kiew als Versuch aufgefasst, dem Land den EU-Beitritt zu verweigern. Kurz vor der Kiew-Reise konkretisierten die Franzosen ihr Konzept nun in einem sogenannten Non-Paper, das sie unter den EU-Mitgliedstaaten verteilten. Das Dokument liegt dem Handelsblatt vor.

Darin macht die Regierung in Paris deutlich, dass die „politische Gemeinschaft” nicht als Ersatz für eine EU-Kandidatur gedacht sei, der Beitrittswunsch der Ukrainer wird als „legitim” bezeichnet. Vielmehr solle die neue Gemeinschaft das bestehende Beitrittsverfahren ergänzen. Sie „wäre keine Alternative zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union und würde den Erweiterungsprozess nicht ersetzen”, stellen die Franzosen klar.

Die Idee ist, die „Europäische Politische Gemeinschaft” noch in diesem Jahr „zwischen allen europäischen Staaten zu gründen, die gemeinsam zur Sicherheit, Stabilität und zum Wohlstand unseres Kontinents beitragen wollen” – unabhängig davon, ob sie EU-Mitglieder sind oder nicht. Ein solches Forum, das „alle Mitglieder der europäischen Familie auf Augenhöhe und im Geiste der Einheit unseres Kontinents” zusammenbringt, gebe es bisher nicht.

Die „Europäische Politische Gemeinschaft” soll auf „Herausforderungen reagieren, vor denen alle Länder des europäischen Kontinents stehen”. Als Beispiele nennen die Franzosen die Außen- und Sicherheitspolitik, den Klimawandel und die Rohstoffversorgung. Der Ukraine und anderen „europäischen Staaten, die der Europäischen Union beitreten möchten”, böte die Gemeinschaft die Chance, „die Verbindungen zu den Mitgliedstaaten der Union vor dem Beitritt zu stärken (…) gegebenenfalls auch durch schrittweise Integration in den Binnenmarkt”.

Das Forum soll die europäischen Länder „mehrmals im Jahr auf Ebene der Staats- und Regierungschefs sowie auf Ministerebene zusammentreten” lassen. Zudem soll es eine „leichte Rechtsstruktur annehmen, die mit Entscheidungsbefugnissen ausgestattet ist”, aber „gleichzeitig die Entscheidungsautonomie der Europäischen Union und eines jeden der Staaten, die diese Gemeinschaft bilden, respektiert”.

In den vergangenen Tagen hatte es neben der Verwirrung um die Beitrittsperspektive aber auch immer wieder Kritik an der von Kiew weiter als zögerlich empfundenen Haltung zur Lieferung schwerer Waffen gegeben. Man erwarte in Kiew in erster Linie, dass Scholz endlich grünes Licht für die erbetenen 88 Leopard-1-Kampfpanzer und 100 Marder-Schützenpanzer gebe, die der Konzern Rheinmetall sofort liefern könne, sagte der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk der „Rheinischen Post“. Darüber hinaus müsse Scholz schwere Waffen aus den Beständen der Bundeswehr freigeben. Auch Frankreich hält sich bei den Waffenlieferungen, die sich bisher weitgehend auf bis zu zwölf mobile Artilleriesysteme vom Typ Caesar beschränken, zurück.

Während die drei Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich und Italien sich in Kiew aufhielten, tagten in Brüssel die Nato-Verteidigungsminister. Die deutsche Ressortchefin Christine Lambrecht (SPD) sagte im ZDF-Morgenmagazin, die Ausbildung der ukrainischen Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 sei fast abgeschlossen. Die zwölf Haubitzen, die Deutschland und die Niederlande gemeinsam liefern wollten, könnten also bald in die Ukraine verlegt werden. Auch die zugesagten Flugabwehrpanzer des Typs „Gepard“ könnten „zeitnah“ geliefert werden.

Bei dem Besuch geht es dem Kanzler zufolge nicht nur darum, Solidarität zu demonstrieren. (Foto: dpa) Bundeskanzler Scholz in der Ukraine

Ende Juni könne zudem das Training an den Raketenwerfern des Typs „Mars“ beginnen, von denen Deutschland drei zugesagt hat. Ende Juli oder Anfang August könnten die Systeme dann geliefert werden, betonte Lambrecht vor dem Treffen mit ihren Nato-Amtskollegen.

Andere Länder setzten derweil ihre militärische Unterstützung für die Ukraine fort. Die Slowakei werde fünf Hubschrauber sowjetischer Bauart liefern, twitterte Verteidigungsminister Jaroslav Nad. Außerdem seien Tausende slowakische 122-mm-Grad-Raketen an die ukrainischen Streitkräfte gegangen.

Zudem ist vereinbart, dass acht neue selbstfahrende Haubitzen vom Typ Zuzana 2 in die Ukraine transportiert werden sollen. Litauen hat nach eigenen Angaben die Lieferung von gepanzerten Mannschaftstransportern des Typs M113 im Wert von etwa 15,5 Millionen Euro abgeschlossen.

Russland empfahl Scholz, Macron und Draghi, bei ihrem Treffen mit Selenski nicht nur über Waffenlieferungen zu reden. Die drei EU-Politiker sollten ihre Zeit mit dem ukrainischen Präsidenten nutzen, um einen „realistischen Blick auf die Sachlage“ zu werfen, sagte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow. Moskau hat nach eigenen Angaben zudem sein Angebot erneuert, Friedensgespräche wieder aufzunehmen.

Gleichzeitig mehren sich aber die Anzeichen, dass Russland den Druck auf den Westen erhöhen will. Nach der Reduzierung von russischen Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 ist wohl auch ein komplettes Runterfahren der wichtigsten Versorgungsleitung für Deutschland nicht ausgeschlossen.

Reise seit einiger Zeit geplant

Russlands EU-Botschafter meinte am Donnerstag beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg, wegen der Probleme bei der Reparatur von Turbinen in Kanada könne die Leitung komplett stillgelegt werden. „Ich denke, das wäre eine Katastrophe für Deutschland“, sagte er nach Angaben der russischen Zeitung „Kommersant“.

Vor Scholz war schon eine ganze Reihe seiner Minister in der Ukraine: Annalena Baerbock (Außen, Grüne), Svenja Schulze (Entwicklung, SPD) und zuletzt Karl Lauterbach (Gesundheit, SPD) sowie Cem Özdemir (Agrar, Grüne). Auch Parlamentspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) besuchten Kiew.

Die Reise der drei Staats- und Regierungschef war seit einiger Zeit geplant. Bis zuletzt wurde sie trotz einiger Medienberichte aus Sicherheitsgründen nicht bestätigt.

Scholz flog bereits am Mittwochabend nach Südpolen. Von der Grenzstadt Przemysl fuhr der Sonderzug mit neun Waggons kurz vor Mitternacht Richtung Kiew los. Der Luftraum ist wegen des Kriegs gesperrt. Es bleibt selbst für Präsidenten und Regierungschefs nur der Landweg. Über Przemysl sind viele Kriegsflüchtlinge in die EU eingereist – und kehren seit geraumer Zeit auf diesem Weg auch wieder zurück.

