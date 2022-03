Ukraine-Krieg Schröder überrascht mit Besuch in Moskau – dort soll er Putin treffen

Altkanzler Gerhard Schröder ist überraschend nach Moskau gereist, um Kremlchef Wladimir Putin zu treffen. Schröder wolle dort im Ukraine-Konflikt vermitteln, berichtet das Nachrichtenportal „Politico“. Schröder und Putin sind seit Jahren eng befreundet.

Nach Handelsblatt-Informationen waren weder das Bundeskanzleramt noch die SPD-Parteispitze über die Reise informiert, sondern haben nur aus der Presse davon erfahren. Man werde sehen, ob und was Schröder auf seiner Reise bewegen werde, hieß es.

Schröder steht in der SPD-Spitze seit Wochen stark in der Kritik, dem Altkanzler droht sogar ein Parteiausschlussverfahren. Schröder arbeitet seit vielen Jahren als Gas-Lobbyist für Putin. Er engagiert sich für die Energieunternehmen Nord Stream 1 und 2 sowie den Ölkonzern Rosneft, wo er Aufsichtsratschef ist. Zudem soll Schröder einen Aufsichtsratsposten für Gazprom übernehmen.

Die SPD-Spitze hatte wiederholt Schröder aufgefordert, seine Mandate niederzulegen und ihm ein Ultimatum gesetzt. „Die Uhr tickt“, hatte SPD-Parteichef Lars Klingbeil erklärt.

Am Donnerstag hatten Klingbeil und seine Co-Chefin Saskia Esken gemeinsam mit acht früheren SPD-Chefs in einem Brief Schröder abermals zur Distanzierung von Putin aufgerufen. „Handle und sage klare Worte“, forderten sie darin. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich bezeichnete den Brief am Donnerstag als „deutliches Signal“. Über eine Antwort des früheren Parteivorsitzenden wurde bisher nichts bekannt.

Der SPD-Ortsverein Heidelberg hat bereits unabhängig davon ein Parteiausschlussverfahren gegen Schröder beantragt, das derzeit geprüft wird. Die SPD löschte Schröder zudem aus einer Online-Ahnengalerie.

Doch nicht nur in der SPD ist Schröder in Ungnade gefallen. Die Arbeiterwohlfahrt entzog Schröder dem im Jahr 2005 verliehenen Heinrich-Albertz-Friedenspreis, der Fußballverein Borussia Dortmund die Ehrenmitgliedschaft, die Stadt Hannover die Ehrenbürgerschaft.

Gute Beziehung zu Putin und seinen Mandaten

Schröder verurteilte zwar den Krieg Russlands gegen die Ukraine, hielt aber an seiner guten Beziehung zu Putin und seinen Mandaten fest. Gegenüber Vertrauten soll er argumentieren, er sehe sich im Recht, und alle anderen hätten Unrecht. Anrufe aus der SPD und von alten Weggefährten soll der 77-Jährige unbeantwortet lassen.

Öffentlich hatte sich am vergangenen Samstag seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim auf Instagram zu Wort gemeldet und in einem Post ihren Mann verteidigt. Sie sei entsetzt, mit welcher Eilfertigkeit die SPD in der Führung, aber auch in vielen Grundorganisationen eine Kampagne gegen ihren Mann unterstütze, schrieb Soyeon Schröder-Kim in ihrem Beitrag.

„Ihr könnt sicher sein, was auch immer mein Mann tun kann, um zur Beendigung des Krieges beizutragen, wird er tun und zwar unabhängig von Ultimaten der SPD oder anderen Organisationen wie etwa dem DFB.“

Schon zuvor hatte Schröder-Kim ihren Mann als möglichen Friedenvermittler ins Spiel gebracht, einen entsprechenden Post kurz darauf aber wieder gelöscht. Nun ist Schröder tatsächlich in Moskau. Ob er dort etwas bewegen kann, ist Stand jetzt völlig offen.

