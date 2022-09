Ukraine-Krieg Schusswunden im Kopf: UN-Kommission bestätigt Kriegsverbrechen in der Ukraine

Ermittler der Vereinten Nationen haben eindeutige Beweise für Folter, Vergewaltigungen und Hinrichtungen im Ukraine-Krieg gefunden. Russland verweigert eine Zusammenarbeit mit der Kommission.

Viele Kriegsverbrechen wurden in Gebieten begangen, die zeitweise von russischen Truppen besetzt gewesen sind. (Foto: dpa) Ermittler in Charkiw

Genf Das Ausmaß der Kriegsverbrechen in der Ukraine wird immer deutlicher. Eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen (UN) hat am Freitag Zwischenergebnisse ihrer Ermittlungen über den russischen Angriffskrieg präsentiert: Bei den Verbrechen handelt es sich etwa um den illegalen Einsatz von Explosivwaffen in dicht besiedelten Gebieten, wahllose militärische Angriffe, Exekutionen, Folter, Misshandlungen sowie sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt.

Der Vorsitzende der Kommission, der norwegische Richter Erik Mose, betonte vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf: „Wir sind besorgt über das Leid, das der internationale bewaffnete Konflikt in der Ukraine über die Zivilbevölkerung gebracht hat.“ Die Kommission ermittelte vor Ort in den Regionen Kiew, Tschernihiw, Charkiw und Sumy. Aufgrund der gesammelten Beweise sei die Kommission „zu dem Schluss gekommen, dass in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen wurden“, erklärte der Vorsitzende.