Ukraine-Krieg Selenski wirbt in Washington für weitere Unterstützung der Ukraine

Der ukrainische Präsident ist in den USA eingetroffen. Vor seinem Treffen mit Joe Biden kündigt er eine Reihe von Verhandlungen an, um die Verteidigungskraft seines Landes im Krieg zu stärken.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wird vom US-Protokollchef, Rufus Gifford, am Flughafen in Empfang genommen. (Foto: via REUTERS) Selenski trifft in Washington ein

Washington Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski will bei seinem Besuch in Washington eine weitere Stärkung und Unterstützung seines Militärs im Krieg mit Russland erreichen. „Ich bin heute in Washington, um dem amerikanischen Volk, dem Präsidenten und dem Kongress für ihre dringend benötigte Unterstützung zu danken. Und auch, um die Zusammenarbeit fortzusetzen und unseren Sieg näher zu bringen“, schrieb Selenski im Nachrichtendienst Telegram.

Er werde eine Reihe von Verhandlungen führen, um die Widerstandsfähigkeit und Verteidigungskraft der Ukraine zu stärken. „Nächstes Jahr müssen wir unserem ganzen Land, unserem ganzen Volk, die ukrainische Flagge und die Freiheit zurückgeben.“

Es handelt sich um die erste bekannte Auslandsreise Selenskis seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar. Bereits vor seinem Besuch gaben die USA die Lieferung neuer Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot frei. Die USA sind der wichtigste Verbündete Kiews im Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Seit Beginn der Amtszeit von Präsident Joe Biden im Januar 2021 stellten die USA Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von 21,9 Milliarden US-Dollar (20,6 Milliarden Euro) bereit. Mehr: Kritische Phase im Ukraine-Krieg – Putin schickt Soldaten, Biden „Patriots“