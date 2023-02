Ukraine-Krieg Selenski wird in Brüssel gefeiert – doch er bringt Europa in Verlegenheit

Dem ukrainischen Präsidenten wird beim EU-Gipfel ein Heldenempfang bereitet. Doch seine Forderungen nach Kampfjets und einem raschen EU-Beitritt stoßen nicht nur auf Zustimmung.

Die Präsidentin des Europäischen Parlaments sprach sich für einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine aus. (Foto: dpa) Wolodimir Selenski und Roberta Metsola

Brüssel Als der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski im Europäischen Parlament das Wort ergreift, hat sich die beunruhigende Nachricht von der Front in Brüssel schon herumgesprochen. „Die russischen Streitkräfte haben die Initiative in der Ukraine zurückgewonnen und beginnen ihre nächste große Offensive“, schrieb das Institute for the Study of War, eine amerikanische Denkfabrik, die seit Beginn der russischen Invasion detailliert über den Ukrainekrieg berichtet.

Und so wiederholt Selenski in Brüssel eine Forderung, die er am Tag zuvor auch schon in London und Paris erhoben hatte: mehr Waffen.