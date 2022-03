Ukraine-Krieg Selenski zeigt im US-Kongress schockierendes Video und fordert mehr militärische Hilfe

Der Präsident der Ukraine pocht bei seinem Auftritt erneut auf eine Flugverbotszone. Die Schrecken des Krieges führt er den Abgeordneten und Senatoren in einer Videobotschaft vor.

Wolodimir Selenski hat in einer Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses mit Nachdruck erneut die Einrichtung einer Flugverbotszone gefordert. (Foto: dpa) Selenski im US-Kongress

New York Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in einer zugeschalteten Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses mehr militärische Unterstützung des Westens und neue Sanktionen gegen Russland gefordert. Seine Anliegen unterstützte er mit einem schockierenden Video, das die Bombardierungen von Gebäuden ebenso zeigt wie Massengräber und tote Kinder. Am Ende des Videos steht die Botschaft: „Schließen Sie den Himmel über der Ukraine.“

„Der Schluss fasst es zusammen“, sagte Selenski nach dem Video auf Englisch und appellierte an den US-Präsidenten, als Führer der freien Welt der Ukraine zu helfen. Er verglich die Invasion der Ukraine mit dem Angriff auf Pearl Harbor, der den Einstieg der USA in den Zweiten Weltkrieg markierte.

Die Ukraine fordert seit Tagen, eine „No-Fly-Zone“ über der Ukraine einzurichten. Doch die Nato-Länder weigern sich bisher, militärisch einzugreifen, weil sie Angst haben, der Konflikt könne sich dadurch auf andere Länder ausweiten.