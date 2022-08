Lange hat der Krieg die Ukraine geeint, nun aber gerät der innere Zusammenhalt in Gefahr. Denn gegen den Präsidenten gibt es schwere Vorwürfe.

Im eigenen Land gerät der im Ausland als Kriegsheld gefeierte ukrainische Präsident unter Druck. (Foto: Büro des Präsidenten der Ukraine/YouTube ) Wolodimir Selenski

Berlin Wolodimir Selenski gilt als Kommunikator. Der ukrainische Präsident und die US-Geheimdienste sagen für den Mittwoch schwere Angriffe Russlands voraus. Das Datum ist gleich zweimal symbolisch aufgeladen, denn die Ukraine begeht ihren 31. Unabhängigkeitstag – außerdem begann vor genau sechs Monaten der Feldzug Putins gegen das Land.

Bis Donnerstag wurden zunächst alle größeren Veranstaltungen und öffentlichen Treffen untersagt. Der Präsident ermahnte die Bevölkerung, sich bei Sirenenalarm umgehend in Sicherheit zu bringen und das Haus nicht zu verlassen. Er erwarte, „dass Russland am ukrainischen Unabhängigkeitstag etwas besonders Grausames und Widerwärtiges macht“, sagte der Staatschef am Montag in seiner abendlichen Ansprache, die er seit Kriegsausbruch täglich hält und auch über soziale Netzwerke streamt.

