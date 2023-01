Ukraine-Krieg „Sinnlos“ und „Enttäuschend“ – Frust über Deutschlands Nein zu Panzern

In den USA wächst die Kritik an Deutschlands Absage von Panzerlieferungen für die Ukraine. Die baltischen Staaten rufen die Bundesregierung auf, ihre Entscheidung zu überdenken.

Washington Selten stand Deutschland in den USA so im Fokus wie in den vergangenen Tagen. Nicht nur US-Medien diskutieren die Entscheidung der Bundesregierung, vorerst keine Panzer an die Ukraine zu liefern, um sich gegen die russische Invasion verteidigen zu können. Auch in Briefings von US-Ministerien, im Kongress und im Weißen Haus war die Panzerdebatte das Thema Nummer Eins. Erinnerungen an Donald Trump wurden wach, der Deutschland während seiner Präsidentschaft regelmäßig kritisierte und damit in die amerikanischen Schlagzeilen brachte.

US-Präsident Joe Biden wurde bei einer Veranstaltung am Freitag auf die Panzer-Kontroverse angesprochen – und reagierte kurz angebunden. „Die Ukraine wird alle Hilfe bekommen, die sie braucht“, sagte er und ging. Das sieht die Regierung in Kiew anders. „Es gibt keine Alternative zu mehr Panzern“, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski. Für den Moment bleibt es jedoch dabei: Großbritannien ist vorerst das einzige Land, das Panzer in das Kriegsgebiet schicken wird.