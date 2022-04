Ukraine-Krieg So groß ist die Kriegsgefahr in der Republik Moldau

Berlin, Brüssel Der Krieg kommt dem kleinen Nachbarn der Ukraine immer näher, das Land Moldau befindet sich im Ausnahmezustand. Da sind zum Beispiel diese Fotos in den sozialen Medien. Zwei Sendemasten, sie stammten noch aus der Sowjetzeit und übertrugen bis jetzt russische Programme, sind abgeknickt. Die Behörden in der von Moldau abtrünnigen Region Transnistrien beschuldigen die Ukraine.

Dann wieder gibt es Berichte über Explosionen im Hauptquartier der Staatssicherheit in Tiraspol, der Hauptstadt der selbst ernannten Republik. Terror, behaupten die Behörden. Dann gibt es das Gerücht, der Präsident der abtrünnigen Region habe eine Generalmobilmachung angekündigt.

Es sind Meldungen wie diese, die in der Ukraine als böses Omen gelten. Sucht Wladimir Putin einen Anlass zur Intervention? Inszenierte Vorfälle wie diese könnten der Schutzmacht Russland als Vorwand dienen, das Land einzunehmen, befürchtet man in Kiew. „Wir haben Transnistrien immer als Brückenkopf zu Russland betrachtet, von dem gewisse Risiken für uns ausgehen können“, sagt der Berater von Wolodimir Selenski, Mychajlo Podoljak. Die ukrainische Führung sei sich der von Transnistrien ausgehenden Gefahren bewusst.

Schon jetzt führt die Kriegsangst zu Fluchtbewegungen. Autos und Kleinlaster stauen sich am Kontrollpunkt zwischen Transnistrien und dem moldauischen Mutterland. „Sie wollen sich nicht von Russland ,befreien‘ lassen“, schrieb die unabhängige Journalistin Alina Radu auf Twitter. Ihre Zeitung „Ziarul de Garda“ ist ein führendes investigatives Blatt in Moldau.

Seit Russland Ende Februar die Ukraine überfallen hat, ist im Nachbarland Moldau nichts mehr, wie es war. Den Regierenden in Chisinau war schon im Februar klar: Fällt die Ukraine, dann rückt Russland ins eigene Land vor und wird sich nicht nur das abtrünnige, von ihm unterstützte Gebiet Transnistrien an der Grenze zur Ukraine einverleiben – wo rund 1500 russische Soldaten stationiert sind –, sondern die gesamte Republik.

Jetzt ist dieses Szenario sehr real geworden: Der russische Kommandeur Rustam Minnekajew spricht über das russische Kriegsziel, bis tief in den Süden der Ukraine vorzudringen. Die Dnjestr-Republik, wie Transnistrien auch genannt wird, hat sich 1990 von der unabhängig gewordenen einstigen Sowjetrepublik Moldawien abgespalten.

1992 wurde ein Waffenstillstand vereinbart, und Russland hat seither vor Ort Soldaten stationiert, die als „Friedenstruppen“ deklariert werden und die zuvor die Separatisten unterstützt hatten. Claus Neukirch, Chef der OECD-Mission für Moldau und Vermittler im Transnistrienkonflikt, wertet die Angriffe gegenüber dem Handelsblatt als Versuch, die Lage in Moldau zu destabilisieren. Wer sie verübt habe, lasse sich allerdings nicht zweifelsfrei nachweisen.

Drei Szenarien sind möglich. So könnte es sich um Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb des Landes handeln. Die transnistrische Führung gab hingegen der Ukraine die Schuld für die Angriffe – mit dem möglichen Motiv, die Republik Moldau in den Krieg mit Russland hineinzuziehen. Die ukrainische Regierung beschuldigt schließlich Moskau, hinter den Angriffen zu stecken.

International wächst jedenfalls die Sorge, dass Russland an einem ähnlichen Narrativ wie beim Einmarsch in die Ukraine arbeiten könnte – russische Minderheiten würden dort diskriminiert. Die russische Botschaft in Moldau rief bereits dazu auf, Diskriminierungserfahrungen zu melden. Stefan Wolff, Professor für internationale Sicherheit an der britischen Universität Birmingham, nannte es „Putins Traumszenario“, die gesamte Südukraine einzunehmen, Transnistrien anzuerkennen und dann weitere Unruhen im Rest der Republik Moldau zu schüren.

Moldauisches Militär wäre machtlos

Die jüngsten Vorfälle in Transnistrien seien wahrscheinlich vom Kreml inszeniert worden, so Wolff: „Ich halte es nach wie vor für wahrscheinlicher, dass diese Vorfälle direkt von Moskau ausgehen, aber von einigen lokalen Agenten ausgeführt wurden, die direkt auf der Gehaltsliste des Kremls stehen“, meint Wolff.

„Russlands Militärs sind der Ansicht, dass die Einschränkung der ursprünglichen Kriegsziele ein schwerer Fehler ist“, erklärt der angesehene russische Militärexperte Andrej Soldatow, der für das US-Center for European Policy Analysis arbeitet. Russland kämpfe nicht gegen die Ukraine, sondern gegen die Nato, so sähen es die führenden russischen Generäle und wollten sich nicht auf Angriffe im Donbass beschränken, sondern auch andere Nachbarländer wie Moldau einnehmen.

Klar ist, dass die Ereignisse die Kriegsangst in der Region vergrößern. „Wir haben den Eindruck, dass alle, die in Moldau leben, sehr besorgt sind, in einen Krieg hineingezogen zu werden“, sagte OECD-Beauftragter Neukirch.

Schäden der Raketenangriffe in der Separatistenregion Transnistrien. (Foto: action press) Anschläge in der prorussischen Republik Transnistrien

Ein ähnlich langwieriger Krieg wie in der Ukraine ist allerdings nicht zu erwarten, denn das moldauische Militär wäre gegen das russische machtlos. Zum einen aufgrund der geringen Zahl von Streitkräften: Moldaus Armee besteht aus etwa 6000 bis 8000 Personen. Zum anderen fehlt es an Ausrüstung und allgemein an militärischen Fähigkeiten, berichten Experten.

Die Republik Moldau ist kein Nato-Mitglied – und will dies auch gar nicht werden. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass das Land bislang von prorussisch orientierten Politikern regiert wurde und sich offiziell als außenpolitisch neutral positionierte. Erst seit Ende 2021 steht an der Spitze des Staates zum ersten Mal eine westlich orientierte Regierung.

Ebenso wie die Ukraine und Georgien stellte auch die Republik Moldau im Zuge des Kriegs eilig einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft. Die Regierung in Transnistrien protestierte gegen das Vorgehen der Zentralregierung. „Wir beobachten die Situation mit großer Sorge“, sagte ein Sprecher der EU-Kommission zur aktuellen Lage.

Dennoch wird auch die derzeitige Bedrohungssituation die Republik Moldau nicht schneller in den Kreis der EU-Mitglieder bringen. Für eine EU-Mitgliedschaft gibt es viele Voraussetzungen, etwa eine stabile Wirtschaft, die den Kriterien des EU-Binnenmarkts entspricht. Außerdem gibt es die Regel, dass kein Land EU-Mitglied werden darf, das Grenzstreitigkeiten hat.

