Frankreich richtet eine Solidaritätskonferenz für die Ukraine aus. Der Chef des ukrainischen Stahlriesen Ryzhenkov erhofft sich einen „Marshallplan“ für sein kriegszerstörtes Land.

Metinvest beteilige sich direkt an der Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte, sagt Ryzhenkov. Kryvyi Rih, Ukraine

Paris Am Wochenende telefonierten Emmanuel Macron und Wolodimir Selenski noch einmal, um die Solidaritätskonferenz für die Ukraine in Paris vorzubereiten. Der ukrainische Präsident nimmt nur per Videoschalte an dem Treffen teil, doch er schickt gleich mehrere Regierungsmitglieder. Der Schwerpunkt der Konferenz am Dienstag liegt darauf, die Versorgung der Ukraine im Winter zu sichern. Daneben geht es um die langfristige Herausforderung, das kriegszerstörte Land wiederaufzubauen.

Die Erwartungen in der Ukraine sind groß. Gerade die Europäische Union „sollte den Wiederaufbau der Ukraine angehen, als sei es der Wiederbau ihres eigenen Territoriums“, sagte Yuriy Ryzhenkov, Chef des ukrainischen Stahlriesen Metinvest, dem Handelsblatt. „Die Ukraine ist bereits Kandidat für die EU-Mitgliedschaft und wird in vielerlei Hinsicht ein vollständiger Teil der EU werden.“

Ryzhenkov, der den größten Industriekonzern des Landes leitet, ist überzeugt: Europa hat ein ureigenes wirtschaftliches Interesse am ukrainischen Wiederaufbau. „Die Unterstützung sollte ähnlich wie der Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg sein.“

