Nach dem US-Besuch Selenskis entbrennt eine Debatte darüber, wie lange der Westen die Ukraine unterstützen kann. In Europa mehren sich Stimmen, nun mehr Waffen zu liefern.

Biden versprach Unterstützung der Ukraine so lange wie der Krieg andauere. (Foto: AP) Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski und US-Präsident Joe Biden

Berlin, Washington Der ukrainische Präsident zeigte sich voller Kampfgeist, als er sich am Mittwoch an die amerikanische Öffentlichkeit wandte. Die Welt dürfe den Ukrainekrieg nicht vergessen, mahnte Wolodimir Selenski. „Jeder Zentimeter im Donbass ist blutverschmiert, aber die Ukraine ist robust. Wir werden niemals aufgeben!“, rief er unter Applaus im US-Kongress.

Ohne die Hilfe der USA, die die Ukraine in diesem Jahr mit 110 Milliarden US-Dollar unterstützt haben, hätte sein Land längst aufgeben müssen, so Selenski. Doch mittelfristig brauche die Ukraine mehr, um sich weiter gegen den russischen Angriffskrieg behaupten zu können. Die Gelder seien keine wohltätige Spende. „Sie sind eine Investition in globale Sicherheit und Demokratie.“

