Ukraine-Krieg Sorge um Atomkraftwerk Saporischschja wächst – Russland zeigt sich zu Inspektion bereit

Nach dem Beschuss von Europas größtem Atomkraftwerk warnen Experten vor katastrophalen Folgen. UN-Generalsekretär Guterres fordert internationalen Zugang zu dem Gelände.

Riga Angesichts der angespannten Lage im Atomkraftwerk Saporischschja im Osten der Ukraine wächst die Sorge vor einem Atomunfall. „Jeglicher Angriff auf ein nukleares Kraftwerk ist eine selbstmörderische Sache“, sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Montag bei einem Besuch in Japan.

Guterres forderte einen internationalen Zugang zu dem Gelände. Die Regierung in Kiew plädierte dafür, das Gebiet um den Meiler zu einer entmilitarisierten Zone zu machen. Auch der Chef des staatlichen ukrainischen Nuklearkonzerns Energoatom, Petro Kotin, forderte, Friedenstruppen in dem Kraftwerk zu stationieren.

Russland betonte am Montagnachmittag, man sei offen für eine internationale Inspektion der Anlage. Das Außenministerium in Moskau teilte am Montag mit, Inspekteure der UN-Atomenergiebehörde IAEA sollten das Kraftwerk im Südosten der Ukraine untersuchen.