Ukraine-Krieg Staatschefs der Supermächte: Biden und Xi sprechen miteinander

Peking US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping wollen am Freitag um 14 Uhr deutscher Zeit telefonieren, um über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Im Vorfeld des geplanten Gesprächs haben die USA China erneut mit Konsequenzen im Falle militärischer Unterstützung für Russland im Krieg in der Ukraine gedroht.

Es wäre das erste direkte Gespräch zwischen Biden und Xi seit November und folgt auf ein Treffen zwischen dem nationalen Sicherheitsberater Jake O‘Sullivan und Chinas Spitzendiplomaten Yang Jiechi am Montag in Rom.

Das Treffen am Montag war der erste direkte Austausch zwischen den beiden Supermächten seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Beobachter sind sich derweil uneins, ob das nun angesetzte Telefonat so kurz nach den Gesprächen in Rom ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist.