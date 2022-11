Ukraine-Krieg Stärkung der Cyberabwehr in Europa: Brüssel bringt digitale Gegenattacken ins Spiel

Die EU-Kommission sieht die Zunahme von Cyberangriffen auf Unternehmen und kritische Infrastruktur mit Sorge. In einem neuen Strategiepapier skizziert sie nun mögliche Reaktionen.

Die Vizepräsidentin der Kommission sieht den Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine als einen „Weckruf“ für die Cyberabwehr in der EU. (Foto: Reuters) Margrethe Vestager

Brüssel, Berlin Die russische Aggression gegen die Ukraine erfordert eine Verstärkung der Cyberabwehr in Europa: Diese Mahnung der EU-Kommission gibt der deutschen Kontroverse über Cyberoperationen von Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten neuen Auftrieb.

Margrethe Vestager, Vizepräsidentin der Kommission, bezeichnete den Angriffskrieg der Russen am Donnerstag als einen „Weckruf“ für die Cyberabwehr in der EU und sprach sich dafür aus, „zivile und militärische Instrumente“ zusammenzubringen, um „eine stärkere Wirkung gegen Cyberbedrohungen zu erreichen“. Hinter dieser Formulierung verbergen sich Maßnahmen, die vor allem in Deutschland hochumstritten sind – digitale Gegenangriffe etwa, wozu auch sogenannte Hackbacks gehören können. Das geht aus einem neuen Strategiepapier hervor, das die Kommission und der Auswärtige Dienst der EU nun veröffentlicht haben. Bei „Hackbacks“ versucht ein angegriffenes Land, in die Computersysteme des Aggressors einzudringen.