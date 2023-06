Ukraine-Krieg Start der ukrainischen Gegenoffensive: Ukrainisches Militär weist Berichte zurück

Die wirtschaftlichen und militärischen Folgen der Staudamm-Zerstörung werden immer deutlicher – für beide Seiten. Das beeinflusst möglicherweise auch das künftige Kriegsgeschehen.

Ukraines Präsident Wolodimir Selenski strebt eine internationale Untersuchung des Dammbruchs an. (Foto: dpa) Selenski besucht Flutgebiet

Riga, Berlin Mit Spannung seit Wochen erwartet, hat die ukrainische Gegenoffensive mittlerweile möglicherweise begonnen. Einen entsprechenden Bericht veröffentlichte die US-Zeitung Washington Post am Donnerstag unter Berufung auf vier Angehörige der ukrainischen Streitkräfte.

Diese hätten erklärt, ukrainische Truppen intensivierten ihre Angriffe an der Front im Südosten des Landes. Die besagten Informanten könnten nicht namentlich genannt werden. Sie sind demnach nicht autorisiert, Entwicklungen auf dem Schlachtfeld in der Öffentlichkeit zu erörtern, heißt es in dem entsprechenden Bericht. Das ukrainische Militär weist den Bericht allerdings zurück.

„Uns liegen keine derartigen Informationen vor“, sagt ein Sprecher des ukrainischen Generalstabs der Nachrichtenagentur Reuters. Zu Angaben auf der Basis von anonymen Quellen nehme man nicht Stellung.

Russland gibt an, einen ukrainischen Angriff in der Region Saporischschja abgewehrt zu haben. Ukrainische Einheiten hätten laut Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu in der Nacht versucht, die Front in der südukrainischen Region zu durchbrechen.