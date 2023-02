Ukraine-Krieg „Straffreiheit verhindert Gerechtigkeit“: Baerbock fordert weitere Untersuchung russischer Kriegsverbrechen

Seit rund einem Jahr untersucht eine UN-Kommission mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine, nun könnte das Mandat auslaufen. Baerbock will das verhindern.

Die Bundesaußenministerin prangerte russische Kriegsverbrechen in der Ukraine an. (Foto: Reuters) Annalena Baerbock in Genf

Genf Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat an den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen appelliert, das im März auslaufende Mandat der Untersuchungskommission für die Ukraine zu verlängern. „Straffreiheit verhindert Gerechtigkeit“, sagte die Grünen-Politikerin mit Blick auf russische Kriegsverbrechen am Montag in Genf. Die Invasoren würden unter anderem Kinder verschleppen. „Was könnte entsetzlicher sein?“, fragte sie.

Kurz nach dem Einmarsch der russischen Armee in das Nachbarland hatte der Menschenrechtsrat die Untersuchungskommission am 4. März 2022 für zunächst ein Jahr eingesetzt. Die Ermittler sammeln und dokumentieren Beweise über Folter, Attacken auf Zivilisten, willkürliche Erschießungen und andere Kriegsverbrechen.

Der Kommissionsvorsitzende Erik Møse berichtete im Gespräch mit dem Handelsblatt von einem „unüberschaubaren“ Ausmaß der Kriegsverbrechen in der Ukraine. Im März wollen die Ermittler einen größeren Bericht an die UN übergeben.