Ukraine-Krieg Suche nach Gleichgesinnten: China wirbt um Partner in Südasien

Peking Wang Yi reist derzeit durch Südasien, und seine diplomatische Tour gilt der Ukrainefrage: Die Reise des chinesischen Außenministers zeigt, dass Peking mit seiner Haltung zum Ukraine-Krieg keineswegs so allein dasteht, wie der Westen häufig suggeriert.

Zum Auftakt hatte er am Mittwoch das Treffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIZ) in Pakistan besucht, am Donnerstag reiste Wang weiter nach Neu-Delhi.

Es ist der erste Besuch eines hochrangigen chinesischen Regierungsvertreters seit dem tödlichen Zusammenstoß von Soldaten beider Seiten an der umstrittenen Grenze im Himalaja 2020.

Während der Westen seine Aufmerksamkeit auf die Ukraine richtet, versucht China, seine Partnerschaften in Südasien zu stärken. Bereits im Vorfeld der Reise hatten Wang ebenso wie Staatschef Xi Jinping zahlreiche Gespräche mit Regierungsvertretern in der Region geführt, in denen es unter anderem um die Position im Ukrainekrieg ging. So telefonierte Xi Mitte des Monats mit Indonesiens Präsident Joko Widodo sowie Kambodschas Machthaber Hun Sen. Wang sprach auf seiner Reise nach Islamabad mit Vertretern der OIZ, der 56 islamische Staaten angehören. Dort erhielt er offenbar auch Rückendeckung für Chinas Haltung in der Ukrainefrage.

Die chinesische Staatsführung bezeichnet sich selbst als neutral, tatsächlich unterstützt sie Moskaus Positionen jedoch in den meisten Punkten: Sie lehnt die Nato-Osterweiterung ab, wirft den USA vor, die Spannungen zu schüren, spricht von Russlands „legitimen Sicherheitsbedenken“ und verurteilt die westlichen Sanktionen als illegal.

China fühle sich auf der Weltbühne weniger isoliert, als viele im Westen vermuten, betont Ryan Hass, Senior Fellow für Außenpolitik beim US-Thinktank Brookings. Denn auch viele Länder in Südasien und Südostasien verfolgten selbst Wochen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine eine Politik der Neutralität. Ein Grund dafür ist, dass die Region schon lange im Zentrum des geopolitischen Wettbewerbs zwischen China und den USA steht.

Am 4. Februar, kurz vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, demonstrierten die beiden Regierungschefs öffentlichkeitswirksam ihre Verbundenheit. (Foto: via REUTERS) Die Präsidenten Putin und Xi

Der Staatenverband Asean etwa hat zwar zum Waffenstillstand aufgerufen, vermied es aber, Russland als Aggressor zu bezeichnen. Asean gehören zehn Länder an: Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Ähnlich wie China betonen die Mitgliedstaaten zwar stets die Bedeutung von friedlicher Konfliktbeilegung, territorialer Unversehrtheit und Souveränität. Die Experten Felix Heiduk und Gudrun Wacker von der Stiftung für Wissenschaft und Politik gehen dennoch davon aus, dass sich die Länder mit Kritik gegenüber Russland auch weiterhin zurückhalten.

Die Gründe dafür seien vielfältig: historisch enge Beziehungen vor allem Vietnams zu Russland etwa oder die Rolle Russlands als Rüstungs- und Energielieferant für die Region. Zudem geht es auch um die Hoffnung, durch engere Beziehungen zu Russland die zunehmende chinesische Dominanz in der Region ein Stück weit abzuschwächen, „auch wenn Letzteres angesichts der engen Partnerschaft zwischen Moskau und Peking fragwürdig erscheint“, schreiben die Autoren. Berlin und Brüssel sollten die Region „trotz oder gerade wegen ihrer Zurückhaltung und Neutralität nicht aufgegeben“.

Intensiv umworben haben die westlichen Verbündeten zuletzt Indien. Dort trafen in den vergangenen Tagen hochrangige Regierungsvertreter aus den USA, Japan und Griechenland ein, flankiert wurden die Besuche von einer Telefondiplomatie aus London und Canberra. Dabei soll Indien unter anderem angeboten worden sein, an kritischen Technologien mitzuarbeiten, auch Lieferungen von Öl und Militärgerät wurden thematisiert, um Indiens Abhängigkeit von Russland zu verringern.

„Die Achse Russland-China sei nicht gut für Indien“, wird US-Staatssekretärin Victoria Nuland in einem Interview mit „The Indian Express“ zitiert. Die USA hätten dabei versucht, die Positionierung im Ukrainekrieg zu einer Debatte über Demokratien und Autokratien zu stilisieren, so die Zeitung.

So ist es kein Wunder, dass nun China, der große Konkurrent der USA, ebenfalls den Schulterschluss mit Indien sucht. Außenminister Wang traf am Donnerstagabend in Neu-Delhi ein.

Wie China hat sich auch Indien bei der Abstimmung der Vereinten Nationen über einen Resolutionsentwurf enthalten, in dem Russland zum Abzug seiner Truppen aus der Ukraine aufgefordert wurde. Allerdings ist das Verhältnis der beiden Atommächte seit Jahren angespannt. Doch China ist offenbar daran gelegen, bisherige Animositäten im aktuellen geopolitischen Spannungsfeld neu zu bewerten.

Der beiden Staatsoberhäupter trafen sich im November 2021. (Foto: imago images/ITAR-TASS) Russlands Präsident Wladimir Putin und Vietnam s Präsident Nguyen Xuan Phuc

Chinas Buhlen um Verbündete in Südasien erhöhe die „Prämie für die Einigkeit des Westens“, wenn es darum gehe, China mit seiner Haltung gegenüber Russland und der Ukraine zu konfrontieren, betont Brookings-Experte Hass. Auf dem EU-China-Gipfel am 1. April sei es deshalb umso wichtiger, dass die EU-Staats- und -Regierungschefs eine klare Botschaft senden.

Sie müsse übereinstimmen mit jenen Forderungen, die US-Präsident Joe Biden am vergangenen Freitag Chinas Staatschef Xi telefonisch übermittelt habe: kein Unterlaufen von Sanktionen, keine Waffenlieferungen an Russland, sinnvolle humanitäre Hilfe und Bemühungen um eine schnelle Beendigung des Konflikts.

Die EU müsse deutlich machen, dass die jetzigen Entscheidungen der Volksrepublik ausschlaggebend dafür seien, wie sich die Beziehungen zum Westen in Zukunft gestalteten, betont Hass. Pekings Bestreben, eine geoökonomische Macht zu werden, erfordere eine funktionierende Beziehung zum Westen. „Autarkie und eine Vertiefung der Beziehungen zu den Entwicklungsländern sind wichtig, aber kein Ersatz.“

Dass Chinas Werben um Partner in Asien keineswegs Selbstläufer ist, zeigen Misstöne im Vorfeld des geplanten Besuchs von Wang in Indien. Chinas Außenminister hatte sich in Islamabad zu dem Konflikt zwischen Indien und Pakistan in den umkämpften Grenzregionen Jammu und Kashmir geäußert.

Die Reaktion aus Indien folgte postwendend: „Wir weisen die unangebrachte Bezugnahme auf Indien durch den chinesischen Außenminister Wang Yi während seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie zurück“, ließ ein Sprecher des indischen Außenministeriums ausrichten. Auch jüngste Meldungen über zusätzliche chinesische Waffenlieferungen an Erzfeind Pakistan dürften das Verhältnis zwischen China und Indien kaum verbessern.

