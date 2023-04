Ukraine-Krieg Ukraine uneins über Verhandlungen über Krim nach Frühjahrsoffensive

Kiew Die Ukraine hat wohl doch nicht ihre Pläne für die Rückgabe des von Russland besetzten Territoriums, einschließlich der Krim, geändert. „Die Ukraine wird den Weg wählen, um die Krim zurückzubringen, und zwar mit politischen und militärischen Mitteln“, sagte Tamila Tasheva, die Gesandte des ukrainischen Präsidenten auf der Krim, dem Nachrichtenmagazin „Politico“ am Donnerstag.

„Um die militärischen Verluste der Ukraine, die Bedrohung der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten sowie die Zerstörung der zivilen Infrastruktur zu minimieren, plant die Ukraine, Russland die Wahl zu lassen, wie es die Krim verlassen wird. Wenn sie nicht bereit sind, freiwillig zu gehen, wird die Ukraine ihr Land weiterhin mit militärischen Mitteln befreien“, fügte Tasheva hinzu.

Zuvor hatte ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski gesagt, die ukrainische Führung sei nach einer geplanten Frühjahrsoffensive zu Gesprächen mit Russland über die Krim bereit. „Wenn wir auf dem Schlachtfeld unsere strategischen Ziele erreichen und an die Verwaltungsgrenzen der Krim gelangen, so sind wir bereit, die diplomatische Seite zu öffnen und die Sache zu bereden“, sagte der stellvertretende Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Sybiha, der „Financial Times“ am Donnerstag.

Zuvor hatte Präsident Wolodimir Selenski Verhandlungen mit Moskau abgelehnt, so lange sich noch russische Soldaten auf ukrainischem Gebiet befinden – inklusive der bereits 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim.

Sybihas Äußerungen seien der erste diplomatische Vorstoß Kiews seit dem Abbruch der Waffenstillstandsverhandlungen vor einem Jahr kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, schrieb die Zeitung. Militärexperten erwarten in diesem Frühjahr eine Offensive der ukrainischen Truppen, um von Russen besetzte Gebiete zurückzuerobern.

Als wahrscheinlichste Stoßrichtung gilt dabei ein Vorgehen im Süden des Landes auf die Küste zu, um einen Keil zwischen die dort stationierten russischen Truppen zu treiben. Allerdings ist unklar, ob die vom Westen an Kiew gelieferten Waffen ausreichen werden, um den Erfolg eines solchen Einsatzes zu gewährleisten.

Nach Angaben Sybihas schließt Kiew eine militärische Eroberung der Krim dabei nicht aus. Der Berater des Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, stellte zudem klar, dass es nicht um territoriale Zugeständnisse bei den Gesprächen gehe. „Echte Verhandlungen“ mit Moskau könne es erst nach dem kompletten Rückzug der russischen Truppen von ukrainischem Gebiet einschließlich der Krim geben, beharrte er auf der bekannten Position Kiews.

Westliche Militärexperten befürchten aber, dass Eroberungsversuche der Krim zu einer erheblichen Eskalation des Krieges führen und Kremlchef Wladimir Putin gar zum Einsatz von Atomwaffen provozieren könnten, da Moskau die strategisch wichtige Halbinsel als eigenes Staatsgebiet betrachtet. Die Atommacht hatte stets betont, die Krim mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen.

Lage um Bachmut spitzt sich zu

Im Osten des Landes wird die Lage der ukrainischen Truppen derweil immer prekärer. Die Streitkräfte befinden sich im Kampf um die Stadt im Donbass nach den Worten von Seleneski in einer schwierigen Lage. „Für mich ist das Wichtigste, dass wir unsere Soldaten nicht verlieren, und natürlich werden die Generäle vor Ort die richtigen Entscheidungen treffen, wenn sich die Lage weiter zuspitzt und die Gefahr besteht, dass wir unsere Leute verlieren, weil sie eingekesselt werden“, sagte er und spielte damit erstmals vage einen möglichen Rückzug an.



Wird sich die Ukraine aus Bachmut zurückziehen?

Nach Angaben des ukrainischen Militärs vom Donnerstagmorgen verstärken die russischen Streitkräfte ihre Angriffe mit der Absicht, die Stadt in der Ostukraine vollständig einzunehmen. Bachmut sei zusammen mit den südwestlich gelegenen Ortschaften Awdijiwka und Marjinka derzeit „das Epizentrum der Feindseligkeiten“, teilte das ukrainische Militär mit.

Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, erklärte allerdings, Bachmut sei noch teilweise in der Hand ukrainischer Truppen. "Es muss klar gesagt werden, dass der Feind noch nicht gegangen ist", schrieb er auf Telegram.

Prigoschin hat wiederholt die russische Militärführung kritisiert. In seinem Beitrag vom Donnerstag machte er in diesem Zusammenhang drei Punkte deutlich. Die russischen Truppen müssten ihre Stellungen besser halten, schrieb er mit Ausrufezeichen.

Zudem müsse die Kommandostruktur gut organisiert sein. So habe er General Sergej Surowikin lange nicht mehr gesehen. Surowikin hatte über mehrere Monate das Kommando über die Ukraine geführt, bevor Generalstabschef Walery Gerasimow ihm direkt übergeordnet wurde. Als dritten Punkt bekräftigte Prigoschin, der Nachschub mit Munition müsse gesichert sein. Bereits zuvor hatte er die Militärführung diesbezüglich kritisiert.

Die Regierung in Kiew hat bislang betont, an Bachmut festhalten zu wollen. „Bachmut hat die wichtige Aufgabe, Russland so viele Verluste wie möglich zuzufügen und vor allem einen Gegenangriff vorzubereiten“, der Ende April erwartet werde, erklärte der Militäranalyst Pavel Naroschny im ukrainischen „NV Radio“.

Bachmut ist eine der letzten Regionen in der Provinz Donezk, die noch nicht in russischer Hand sind. Die Schlacht dort ist eine der heftigsten des russischen Angriffskriegs. Für die ukrainischen Streitkräfte ist es nach Ansicht des Militärexperten Wladyslaw Selesnijow überlebenswichtig, den Westen der Stadt zu halten, um über diese Route den Nachschub zu sichern und notfalls abziehen zu können. Andernfalls drohe ihnen eine Einkesselung.

Solange die Stadt ansatzweise gehalten werde, würden russische Truppen dort gebunden, erklärte Selesnijow. Dort sind vor allem auch Kämpfer der russischen Söldnertruppe Wagner aktiv.

