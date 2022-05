Ukraine-Krieg Ukrainer wenden sich an Deutschland: „Ihr hättet uns Butscha ersparen können“

Kiew beobachten die Menschen sehr genau, wie in Deutschland über den Krieg diskutiert wird. Sieben von ihnen kommen hier zu Wort. Mit klaren Botschaften.

Die Infrastruktur in der Ukraine ist in großen Landesteilen zerstört. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Zerstörte Brücke in Butscha

Während das Leben in die ukrainische Hauptstadt langsam zurückkehrt, tobt in anderen Landesteilen weiter der Krieg. Die Menschen machen sich Gedanken, wie es weitergehen könnte. Und ahnen: ohne Europa, ohne Deutschland, geht es nicht. Hier erzählen sieben von ihnen, was die Deutschen wissen sollten.

Maryna Demitor, 34

„Deutschland hilft in dieser Krise enorm, zum Beispiel dadurch, dass es Flüchtlinge aufnimmt, ihnen Unterkünfte gibt und sogar Geld. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe selbst zwei Monate als Flüchtling in Deutschland gelebt. Meine kleine Tochter und meine Mutter sind immer noch in Rostock. Ich glaube auch, dass es für Deutschland nicht einfach ist, so viele Ukrainer temporär aufzunehmen, das belastet natürlich den Staatshaushalt.

