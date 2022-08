Ukraine-Krieg Ukrainische Armee startet Offensive: Bringen westliche Waffenlieferungen die Wende?

Himars-Raketenwerfer in der Ostukraine

Brüssel, Berlin Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben eine lange erwartete Offensive im Süden begonnen. Erste Meldungen von der Front deuten darauf hin, dass es ihnen gelungen ist, den russischen Besatzern Verluste zuzufügen. Wendet sich das Blatt in der Ukraine also allmählich?

Wie hoch die russischen Verluste sind und ob die Front tatsächlich durchbrochen wurde, lässt sich bisher nicht beurteilen. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte ukrainische Angriffe, behauptete aber, sie seien „jämmerlich gescheitert“. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski dagegen drohte: „Wenn die russischen Soldaten überleben wollen, ist es jetzt Zeit, nach Hause zu gehen.“

Eines zeigt die Operation in jedem Fall: Der Krieg ist im siebten Monat in eine neue Phase übergegangen.

Moderne westliche Waffen wie der amerikanische Mehrfachraketenwerfer Himars und die deutsche Panzerhaubitze 2000 sind längst im Gefechtsgebiet angekommen und fügen den russischen Streitkräften seit Wochen erhebliche Verluste zu. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow schwärmt vor allem von der Präzision der Himars-Raketen, „wie ein Skalpell“ funktionierten sie.

„Die westlichen Waffen – auch die deutschen – machen militärisch einen Unterschied zugunsten der Ukraine“, sagt auch der Militärexperte Nico Lange, einst Stabschef der früheren Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Nach US-Angaben ist es den Ukrainern zuletzt gelungen, Munitionsdepots, Kommandoposten, Flugabwehr- und Radarstellungen der Invasoren zu zerstören. In der Folge nahm die Intensität der russischen Artillerieangriffe deutlich ab, auch die Verluste der ukrainischen Verteidiger gingen deutlich zurück. Präsident Selenski sprach davon, dass die Zahl der gefallenen Soldaten von bis zu 200 auf 30 pro Tag zurückgegangen sei.

Die Himars-Raketenwerfer sind russischen Waffensystemen in puncto Reichweite und Zielgenauigkeit deutlich überlegen. Es ist vor allem ihr Einsatz, der die Grundlage für die nun gestartete Offensive legte. Ziel der Ukraine ist es, die Russen an den Fluss Dnepr zurückzudrängen. Auch die Befreiung der in den ersten Kriegswochen von Russland eroberten Stadt Cherson hat die ukrainische Führung immer wieder als strategische Priorität herausgestellt.

FDP-Verteidigungspolitiker Marcus Ferber, der erst kürzlich in der Ukraine war, sieht tatsächlich Anzeichen dafür, dass die Lage zugunsten der Ukraine kippt. „Das Blatt beginnt sich zu wenden“, sagt er. „Der Weg zum Sieg gegen die Invasionstruppen bleibt aber noch in weiter Ferne. Wir müssen die Überfallenen hier weiter unterstützen.“

Der britische Geheimdienst berichtete am Dienstag, dass die russischen Besatzer im Gebiet Cherson unter Personal- und Nachschubproblemen litten. „Seit Anfang August hat Russland erhebliche Anstrengungen unternommen, um seine Kräfte am Westufer des Flusses Dnepr um Cherson herum zu verstärken“, heißt es in einem aktuellen Lagebericht. Dabei seien die Einheiten im Süden wohl durch welche aus dem Osten ergänzt worden. Die meisten Einheiten um Cherson seien jedoch wohl weiterhin unterbesetzt und hingen von brüchigen Nachschublinien per Fähre und Pontonbrücken ab.

Gegenoffensive im Süden der Ukraine

Nach russischen Angaben wurden die beiden Übergänge über den Dnepr bei Antoniwka und Nowa Kachowka in der Nacht erneut beschossen. Mit solchen Angriffen versucht die ukrainische Armee seit geraumer Zeit, den russischen Brückenkopf auf dem rechten Dnepr-Ufer vom Nachschub abzuschneiden. Explosionen wurden auch aus Cherson selbst und der ebenfalls russisch besetzten Stadt Melitopol gemeldet.

Gustav Gressel, Militärexperte beim European Council on Foreign Relations (ECFR), hält eine Bewertung der Kämpfe momentan noch für schwierig. Das Kräfteverhältnis in Cherson sei etwa eins zu eins, numerisch hätte die Ukraine also nicht die Überlegenheit, um einen Angriff zu starten. „Auch rollt die russische Offensive gegen Bachmut und Awdijiwka noch“, sagte Gressel. Beide Städte befinden sich im Donbass.

Vergangene Woche habe die russische Armee versucht, kleinere Angriffe gegen ukrainische Stellungen zu lancieren. Dabei habe sich wieder einmal herausgestellt, dass die russischen Kräfte schlecht geführt und schlecht koordiniert würden. „Die Ukrainer haben dann aggressive Aufklärung gegen die russischen Schwachstellen betrieben und scheinen eine Gelegenheit gefunden zu haben, die Russen auszuhebeln“, erklärt Gressel.

Die schlechte Moral von zwangsrekrutierten Soldaten aus den besetzten Gebieten, die auf der russischen Seite kämpfen müssen, könnte beim ukrainischen Durchbruch auch eine Rolle gespielt haben. Das Problem sei, dass die Ukraine nicht genug Kräfte habe. Ihre Offiziere seien aber weit besser ausgebildet als die russischen, ihre Einheiten würden viel flexibler geführt, und ihre Soldaten seien motivierter.

Experten fordern, Deutschland solle rasch mehr Waffen an die Ukraine liefern. (Foto: Reuters) Panzerhaubitze 2000 an der Front in der Ostukraine

Insgesamt bedeute dies, dass die Ukrainer durchaus Chancen hätten, die Russen vernichtend zu schlagen. „Es kommen ja kaum Reserven über den Dnepr“, argumentiert Gressel. Die Russen hätten die Chance, die Lage wieder zu stabilisieren, wenn sie die Verteidigungslinie verstärken könnten. Auch Gressel betont: Westliche Waffen spielten eine erhebliche Rolle, die Kampfkraft der Ukrainer zu steigern.

Die weitere Unterstützung der ukrainischen Armee war am Dienstag auch Thema beim Treffen der EU-Verteidigungsminister in Prag. Deutschland wurde durch die parlamentarische Staatssekretärin Siemtje Möller (SPD) vertreten. „Die Lage ist weiterhin sehr ernst. Es geht um die Sicherheit Europas insgesamt“, sagte sie zum Auftakt der Gespräche. Auch der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow nahm an dem Treffen teil.

Forderungen nach umgehenden Waffenlieferungen aus Deutschland

Man werde über „eine langfristige Perspektive der Unterstützung und auch die Koordinierung der gemeinsamen internationalen Hilfe und Ausbildung für die Ukraine sprechen“, erläuterte Möller. „Wenn Russland, und das tut es, sich auf einen langfristigen und längeren Krieg einstellt, dann müssen wir das auch.“ Es brauche eine stärkere Koordinierung der Hilfen – und das sei Gegenstand der Gespräche. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte angekündigt, dass Deutschland die Ukraine vor allem mit Artillerie und bei der Luftverteidigung unterstützen könne.

Militärexperte Lange merkt an, dass Berlin noch erheblich mehr tun könnte: „Das Ziel der Waffenlieferungen muss sein, die militärische Lage schnell zugunsten der Ukraine zu verändern. Mehr Haubitzen und vor allem gepanzerte Fahrzeuge jetzt sind für die Ukraine besser als angekündigte Lieferungen für 2023.“ Es sei unverständlich, dass Deutschland weitreichende präzise Artillerie liefere, aber keine gepanzerten Fahrzeuge wie Marder, Fuchs, Dingo oder Mungo, die militärisch wegen der starken russischen Artillerie seit Langem dringend benötigt würden.

Auch FDP-Politiker Ferber stellt klar: „Die ukrainische Armee benötigt weiterhin dringend Panzer und Artillerie. Diese müssen wir jetzt liefern.“

