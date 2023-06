 Ukraine-Krieg: Ukrainische Gegenoffensive nimmt Gestalt an

Präsident Selenski bestätigt Gegenangriffe an der Front. Westlichen Experten zufolge führt die Ukraine an mindestens vier Frontabschnitten Aktionen gegen russische Truppen durch.

Laut US-Militärexperten hat die Ukraine einige vom Westen bereitgestellte militärische Fahrzeuge verloren. (Foto: dpa) Ukrainische Panzer bei Bachmut

Riga Die ukrainische Gegenoffensive, um weitere von Russland besetzte Gebiete im Osten des Landes zu befreien, nimmt Gestalt an. Am Samstag erklärte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, dass Gegenangriffe gegen russische Truppen an der Front laufen.

Selenski sagte am Samstag in Kiew, dass „gegenoffensive, defensive Aktionen“ in der Ukraine stattfänden. „Ich werde nicht darüber sprechen, in welchem Stadium oder in welcher Phase sie sind“, fügte er hinzu. Ob es sich also tatsächlich um den Beginn der lang erwarteten groß angelegten Gegenoffensive handelt, ließ er damit offen.