Ukraine-Krieg Ukrainischer Innenminister und sein Vize sterben bei Hubschrauber-Absturz

Hubschrauber-Wrack in Browary

An Bord des Helikopters befanden sich laut Polizei auch der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj sowie weitere Behördenmitarbeiter.

Riga Bei einem Hubschrauberabsturz in der Ukraine sind nach Angaben der ukrainischen Polizei 18 Menschen ums Leben gekommen, darunter der Innenminister des Landes, Denys Monastyrskyj. Auch sein Stellvertreter, Vize-Innenminister Jehwhenij Jeninund, sowie Staatssekretär Jurij Lubkowytsch und drei Kinder seien unter den Todesopfern. Das teilte der Chef der Nationalen Polizei, Ihor Klymenko, mit. 29 Verletzte würden im Krankenhaus behandelt, darunter zehn Kinder, heißt es von den Behörden.

Polizeichef Klimenko schrieb am Vormittag auf Facebook, dass die Untersuchung der Absturzstelle andauere. Der Vizechef des Präsidentenbüros, Kyrylo Tymoschenko, teilte Journalisten in Browary mit, dass die Führungsriege des Innenministeriums auf dem Weg zu einem der Frontabschnitte gewesen sei.

Der Absturz ereignete sich in der Nähe eines Kindergartens und eines Wohngebäudes in der Stadt Browary. Zum Zeitpunkt des Absturzes seien Kinder und Beschäftigte in dem Kindergarten gewesen. Sie wurden Behördenangaben zufolge evakuiert. Browary hat rund 110.000 Einwohner und befindet sich etwa zwölf Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Kiew.

Die Absturzursache war zunächst unklar. Hubschrauber werden unter anderem genutzt, um Verletzte in die Hauptstadt Kiew zu fliegen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski schrieb auf seinem Telegram-Kanal von einer „schrecklichen Tragödie“ und sprach den Angehörigen und Freunden der Opfer sein Beileid aus. Die genaue Zahl der Opfer werde derzeit noch ermittelt.

Ukrainischer Innenminister stirbt bei Hubschrauberabsturz

Präsident Selenski beauftragt Sicherheitsdienst der Ukraine mit Ermittlungen

Selenski zufolge sei der Propeller des Hubschraubers auf das Grundstück des Kindergartens gefallen. „Ich habe den Sicherheitsdienst der Ukraine beauftragt, in Kooperation mit der nationalen Polizei der Ukraine und anderen autorisierten Stellen alle Umstände des Geschehens herauszufinden“, erklärte er.

Laut dem Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, handelte es sich um einen Hubschrauber des Typs Airbus H225. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hatte 2016 gegen den H225 wegen Sicherheitsbedenken ein vorläufiges Flugverbot verhängt. Damals kam es mit dem Modell, das auch als Super Puma bezeichnet wird, zu einem Absturz in Norwegen, bei dem 13 Menschen starben. Der Hauptrotor löste sich nach einem Defekt vom Hubschrauber.

Gedenken in Davos – Belarussische Bürgerrechtlerin: „Mein Herz ist bei den Opfern“

Der 42-jährige Monastyrskyj wurde als Kandidat der Regierungspartei „Diener des Volkes“ 2019 ins Parlament gewählt, dort leitete er das Komitee für Strafverfolgungsangelegenheiten, bevor er im Juli 2021 Innenminister wurde. Zuvor war der Jurist neben der politischen Tätigkeiten auch in Forschung und Lehre tätig.

Die Premierministerin Estlands, Kaja Kallas, drückte ihrem ukrainischen Amtskollegen Denys Shmyhal, dem ukrainischen Volk und den Familien der Angehörigen auf Twitter ihr Beileid aus. Sie schrieb weiter: „Eine weitere tragische Erinnerung an den unglaublich hohen Preis, den die Ukraine während ihres Freiheitskampfes gegen Russland zahlt.“

Auch die bekannte belarussische Bürgerrechtlerin und Sacharow-Preisträgerin Swjatlana Zichanouskaja äußerte sich auf Twitter: „Mein Herz ist bei den Opfern und ihren Familien.“

Die Frau von Präsident Wolodimir Selenski, Olena Selenska, zeigte sich tief bewegt, bevor sie an einer Sitzung des Weltwirtschaftsforums in Davos teilnahm. Forumspräsident Borge Brende bat die Teilnehmer zu Beginn um 15 Sekunden schweigenden Gedenkens für die ukrainischen Regierungsmitglieder.

Auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel bekundeten ihr Beileid.

Mit Agenturmaterial.

Mehr: Außenministerin Baerbock will internationales Sondertribunal gegen russische Führung